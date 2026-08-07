Μυστικά κάτω από το χώμα: Κρυμμένες δομές εντοπίστηκαν σε οχυρωμένο ελληνιστικό οικισμό – Τι αποκαλύπτουν νέες έρευνες

Στα βάθη της Καλαβρίας, ένας από τους πιο σημαντικούς οχυρωμένους οικισμούς της ελληνιστικής περιόδου αρχίζει να αποκαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά του.

Χάρη στη χρήση πρωτοποριακών, μη επεμβατικών τεχνολογιών, η αρχαιολογική σκαπάνη «κοιτάζει» πλέον κάτω από το έδαφος χωρίς να μετακινήσει ούτε έναν κόκκο χώματος.

Τα πρώτα ευρήματα αυτής της σύγχρονης έρευνας φέρνουν στο φως άγνωστες, θαμμένες δομές, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την αρχιτεκτονική της περιοχής.

Μια μη επεμβατική έρευνα του Πανεπιστημίου της Κατάνια εντόπισε θαμμένες δομές και ανοίγει νέες προοπτικές για τον ελληνιστικό χώρο της Καλαβρίας.

Τι κρύβεται κάτω από έναν από τους σημαντικότερους οχυρωμένους οικισμούς της ελληνιστικής Καλαβρίας;

Μια μελέτη που συνδυάζει την αρχαιολογία και τη γεωφυσική έχει αρχίσει να απαντά σε αυτό το ερώτημα.

Χάρη στην εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών υπογείου εξερεύνησης, μια διεπιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Κατάνια πέτυχε να εντοπίσει ανωμαλίες που είναι συμβατές με θαμμένες δομές στον αρχαιολογικό χώρο Castiglione di Paludi, στην επαρχία της Κοζέντσα.

Τα αποτελέσματα παρέχουν νέα στοιχεία για την αναπαράσταση της οργάνωσης του αρχαίου οικισμού και ρίχνουν φως στην εξέλιξή του μεταξύ του 4ου αιώνα π.Χ. και της ελληνιστικής περιόδου, χωρίς να χρειαστεί να γίνει καμία επεμβατική ανασκαφή που θα μπορούσε να αλλοιώσει το στρωματογραφικό πλαίσιο.

Το μυστήριο της ίδρυσης: Μεγάλη Ελλάδα ή Βρέττιοι;

Ο αρχαιολογικός χώρος Castiglione di Paludi αποτελεί έναν από τους πιο αξιοσημείωτους οχυρωμένους οικισμούς στο αρχαιολογικό τοπίο της Καλαβρίας.

Η ίδρυσή του χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., αν και παραμένει αβέβαιο αν ιδρύθηκε από τους πληθυσμούς των πόλεων-κρατών της Μεγάλης Ελλάδας ή, αντιθέτως, από τις κοινότητες των Βρεττίων που είχαν εγκατασταθεί σε αυτή την περιοχή.

Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι η παρουσία ενός τεράστιου και σύνθετου τείχους που περιέβαλλε τον οικισμό, του οποίου η πρόσβαση εξασφαλιζόταν από τουλάχιστον δύο πύλες στον ανατολικό τομέα, με τη βορειοανατολική να έχει δεχθεί την πιο μνημειακή διαμόρφωση.

Ο πολεοδομικός ιστός ήταν οργανωμένος με κανονικότητα γύρω από έναν κεντρικό οδικό άξονα, μια πλατεία (plateia), και περιλάμβανε τουλάχιστον έναν μεγάλο χώρο που προοριζόταν για δημόσιες λειτουργίες.

Το μυστήριο της κατεστραμμένης δομής στο κέντρο της «πλατείας»

Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα του αρχαιολογικού χώρου, ωστόσο, αντιπροσωπεύεται από τα κατάλοιπα μιας έντονα φθαρμένης δομής που διακόπτει την πλατεία (plateia) περίπου στο μέσο της. Αυτή η δομή, της οποίας η ερμηνεία είναι περίπλοκη, υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ακόμη δημόσιου κέντρου σε εκείνη την περιοχή, πιθανότατα με σημαντική ιερή αξία, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην κατανόηση του χώρου.

Ο προσδιορισμός της λειτουργίας αυτού του κτιρίου θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην ένταξη του Castiglione di Paludi στο δίκτυο των διεργασιών που χαρακτήρισαν τη μετάβαση προς την ελληνιστική περίοδο στη Δυτική Μεσόγειο, ένα φαινόμενο που παρουσίασε ποικίλες μορφές και ρυθμούς ανάπτυξης στις διάφορες περιοχές του.

Η γεωφυσική στην υπηρεσία της αρχαιολογίας: Ακτινογραφώντας το υπέδαφος

Ο χαρακτηρισμός του υπεδάφους βρίσκει στην εφαρμοσμένη γεωφυσική ένα διεπιστημονικό εργαλείο αναμφισβήτητης αξίας, καθώς επιτρέπει την αναπαράσταση της χωρικής κατανομής των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους.

Ταυτόχρονα, η επιστήμη αυτή αποδεικνύεται μια ισχυρή μέθοδος στην αρχαιολογία, δεδομένης της ικανότητάς της να εντοπίζει και να χαρακτηρίζει θαμμένες δομές, όπως αρχαίους δρόμους, τείχη ή τάφους, χωρίς φυσική παρέμβαση στο έδαφος. Τον περασμένο Μάιο, μέσω μιας ενδοτμηματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχαιολόγων του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών (των καθηγητών Luigi Caliò, Gianmichele Geroguannis και Andrea Raimondi) και των εφαρμοσμένων γεωφυσικών του Τμήματος Βιολογικών, Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών (των καθηγητών Sebastiano Imposa, Gabriele Morreale, Gabriele Quattrocchi και Simone Zabo), πραγματοποιήθηκε ερευνητική εκστρατεία στον αρχαιολογικό χώρο Castiglione delle Paludi με πρωτεύοντα στόχο τον εντοπισμό της πιθανής παρουσίας θαμμένων καταλοίπων.

Η ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου της Κατάνια σχεδίασε μια εξαιρετικά λεπτομερή, μη επεμβατική εκστρατεία ερευνών, ενσωματώνοντας γεωηλεκτρικές και μαγνητικές μεθόδους για την υποστήριξη πιθανών αναπαραστάσεων της περιοχής μελέτης, σε στενή συνέργεια με την ομάδα των αρχαιολόγων.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών, σύμφωνα με τη συμφωνία που καθορίστηκε μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο από τις τρεις περιοχές που εντοπίστηκαν εντός της πλατείας (plateia), με θεμελιώδη στόχο τον εντοπισμό και τον γεωμετρικό χαρακτηρισμό πιθανών θαμμένων καταλοίπων, δεδομένης της επιβεβαιωμένης παρουσίας αρχαίων ερειπίων στην επιφάνεια.

Στην Περιοχή 1, όπως και στην Περιοχή 2, πραγματοποιήθηκαν έντεκα Ηλεκτρικές Τομογραφίες Ειδικής Αντίστασης (ERT) μήκους 31 μέτρων, διατεταγμένες παράλληλα και σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με τη χρήση 32 ηλεκτροδίων και με απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Ακολουθώντας το ίδιο σχήμα συλλογής δεδομένων, επικαλύφθηκαν μαγνητομετρικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με μαγνητόμετρο μετάπτωσης πρωτονίων.

Το όργανο αυτό ρυθμίστηκε σε λειτουργία βαθμίδας (gradient mode), με απόσταση πηνίων 2,30 μέτρων και βήμα δειγματοληψίας ενός μέτρου, με αποτέλεσμα συνολικά 32 μετρήσεις ανά γραμμή και ένα σύνολο 11 τομών για κάθε περιοχή που ερευνήθηκε.

Κάθε ηλεκτρόδιο και σημείο μέτρησης γεωαναφέρθηκε με τη χρήση συστήματος GNSS, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στον εντοπισμό των πιθανών ανωμαλιών που ανιχνεύθηκαν και στην καταγραφή των τοπογραφικών μεταβολών του εδάφους.

Τρισδιάστατα μοντέλα αποκαλύπτουν θαμμένα κτίσματα σε βάθος δύο μέτρων

Τα συλλεχθέντα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με ειδικά λογισμικά προγράμματα, μέσω των οποίων, με τη χρήση διαδικασιών αντιστροφής, είναι δυνατή η λήψη δισδιάστατων τομών και τρισδιάστατων μοντέλων που δείχνουν τις μεταβολές της ειδικής αντίστασης του υπεδάφους.

Από την επεξεργασία και την ερμηνεία των δεδομένων που ελήφθησαν στην πρώτη περιοχή, προκύπτει η εμφανής παρουσία ανωμαλιών που εντοπίζονται στα πρώτα μέτρα βάθους, περίπου μεταξύ 1,5 και 2 μέτρων.

Αυτές οι ανωμαλίες χαρακτηρίζονται από τιμές ειδικής αντίστασης υψηλότερες από 90 ωμ ανά μέτρο, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδεθούν με την πιθανή ύπαρξη θαμμένων κατασκευαστικών καταλοίπων.

Από την επεξεργασία και την παρεμβολή όλων των τομών ERT της Περιοχής 1, οι ερευνητές μπόρεσαν να αναπαραστήσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του υπεδάφους, όπου εκδηλώνεται ξεκάθαρα η παρουσία αυτών των ανωμαλιών και η τρισδιάστατη εξάπλωσή τους, συγκεντρωμένη στον βορειοανατολικό τομέα της εξεταζόμενης περιοχής.

Αντίθετα, η κατανομή των τιμών ειδικής αντίστασης στη δεύτερη περιοχή παρουσιάζει μια πιο ομαλή συμπεριφορά, στερούμενη έντονων ανωμαλιών ειδικής αντίστασης, αν και ορισμένες είναι ορατές σε μεγαλύτερο βάθος, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μεταβολές στις φυσικομηχανικές ιδιότητες του υποστρώματος.

Όπως έγινε και για την πρώτη περιοχή, ένα τρισδιάστατο (3D) υπόγειο μοντέλο ανακατασκευάστηκε επίσης για την Περιοχή 2, το οποίο προέκυψε από την παρεμβολή όλων των ηλεκτρικών τομογραφιών (ERT) που είχαν ληφθεί προηγουμένως, από το οποίο συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές της ειδικής αντίστασης στα πρώτα μέτρα του εδάφους.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μαγνητομετρικές έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Περιοχή 1, με τη σειρά τους, δείχνουν την παρουσία ανωμαλιών μαγνητικής βαθμίδας, οι οποίες αντιπροσωπεύονται από αντιθέσεις στην τιμή της, γεγονός που επιτρέπει μια καλή συσχέτιση με τις ανωμαλίες ειδικής αντίστασης που εντοπίστηκαν.

Για τη δεύτερη περιοχή, όπως συμπεραίνεται και από τη γεωηλεκτρική μελέτη, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη μαγνητική βαθμίδα.

Συμπερασματικά, οι ερευνητές υπογραμμίζουν πώς η πολυεπιστημονική προσέγγιση, η οποία εφαρμόστηκε μέσω της χρήσης των δύο γεωφυσικών μεθοδολογιών, παρέχει θεμελιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους των υπό εξέταση περιοχών με μη επεμβατικό τρόπο.

Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν επίσης εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για μελλοντικές, πιο λεπτομερείς αρχαιολογικές έρευνες.

Από την ολοκλήρωση των γεωφυσικών διασκοπήσεων είναι προφανές ότι υπάρχει καλή συσχέτιση μεταξύ τους και, λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά αποτελέσματα που προέκυψαν, προτείνεται η συνέχιση της έρευνας στις γειτονικές περιοχές, με σκοπό την επίτευξη μιας πιο σφαιρικής και ολοκληρωμένης ανακατασκευής του υπεδάφους ολόκληρης της θέσης.

Τελικά, ο συνδυασμός της ηλεκτρικής τομογραφίας, της μαγνητομετρίας και της γεωαναφοράς μέσω GNSS επέτρεψε την τρισδιάστατη ανακατασκευή του υπεδάφους, εντοπίζοντας ανωμαλίες συμβατές με πιθανά αρχαιολογικά κατάλοιπα και παρέχοντας μια στέρεη επιστημονική βάση για τον σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών.