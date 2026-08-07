Τραγωδία στο Λονδίνο: Κατά συρροή σεξουαλικός εγκληματίας σκότωσε δύο γυναίκες ενώ ήταν ελεύθερος με εγγύηση – Τα λάθη της αστυνομίας

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Ένοχος για τη δολοφονία δύο γυναικών και τον βιασμό μίας τρίτης κρίθηκε στο Λονδίνο ο 40χρονος Σάιμον Λέβι, ένας κατά συρροή σεξουαλικός δράστης που βρισκόταν υπό την επιτήρηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα στη Βρετανία, καθώς ο Λέβι είχε μακρύ ιστορικό επιθέσεων σε γυναίκες και παρέμενε ελεύθερος με εγγύηση όταν η εγκληματική δράση του κλιμακώθηκε. Αστυνομία, εισαγγελικές Αρχές και British Transport Police (Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών) έχουν ήδη παραδεχθεί σειρά αστοχιών στον χειρισμό του.

Οι ένορκοι στο Old Bailey έκριναν τον Σάιμον Λέβι ένοχο για τη δολοφονία της 53χρονης Καρμένζα Βαλένσια-Τρουχίγιο, τον Μάρτιο του 2025, και της 39χρονης Σέριλ Γουίλκινς, πέντε μήνες αργότερα.

Ο 40χρονος κρίθηκε επίσης ένοχος για τον βιασμό τρίτης γυναίκας τον Ιανουάριο του 2025, στο ίδιο πάρκινγκ στο Τότεναμ όπου αργότερα εντοπίστηκε νεκρή η Γουίλκινς. Η τρίτη γυναίκα επέζησε της επίθεσης.

Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δύο δολοφονίες, δύο βιασμοί, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και μη θανατηφόρα απόπειρα στραγγαλισμού, έπειτα από 13 ώρες διαβουλεύσεων, αναφέρει το BBC.

Έκλαιγαν οι οικογένειες των θυμάτων στο άκουσμα της απόφασης

Μέλη των οικογενειών των θυμάτων ξέσπασαν σε κλάματα καθώς ανακοινώνονταν οι ετυμηγορίες. Ο Λέβι, ο οποίος φορούσε γυαλιά ηλίου στο δικαστήριο, δεν αντέδρασε.

Ο δικαστής Μαρκ Λάκραφτ ανέβαλε την ανακοίνωση της ποινής για την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ ο 40χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκε ότι ο Λέβι είχε σειρά προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων για επιθέσεις εναντίον γυναικών, με το ιστορικό του να φτάνει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2018.

Μεταξύ των θυμάτων του ήταν ακόμη και γυναίκα σωφρονιστική υπάλληλος, στην οποία επιτέθηκε το 2022.

Στοχοποιούσε ευάλωτες γυναίκες

Το δικαστήριο άκουσε ότι οι τρεις γυναίκες που αποτέλεσαν στόχο των σοβαρότερων επιθέσεων του Λέβι βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση και εργάζονταν στον δρόμο ως εργαζόμενες του σεξ προκειμένου να χρηματοδοτούν την εξάρτησή τους από ναρκωτικές ουσίες.

Ο Λέβι αρνήθηκε να καταθέσει στη δίκη και δήλωσε αθώος για τις δύο δολοφονίες και τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι ένορκοι, ωστόσο, τον καταδίκασαν για το σύνολο των αδικημάτων.

Μετά την ετυμηγορία, ο επικεφαλής επιθεωρητής Νιλ Τζον της Μητροπολιτικής Αστυνομίας χαρακτήρισε τον Λέβι «επικίνδυνο και αρπακτικό δράστη».

«Τα εγκλήματά του ήταν υπολογισμένα, σκληρά και βαθιά ανησυχητικά», δήλωσε.

Η αστυνομία παραδέχεται: Η δολοφονία της Γουίλκινς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εξαιτίας των σοβαρών αστοχιών των Αρχών πριν από τις δολοφονίες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι θεωρεί πως ο θάνατος της Σέριλ Γουίλκινς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν δεν είχαν υπάρξει πολλαπλές αποτυχίες στον χειρισμό του Λέβι.

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα εγείρει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πρώτη δολοφονία.

Μετά τον θάνατο της Καρμένζα Βαλένσια-Τρουχίγιο, η αστυνομία συνέλαβε τον Λέβι και εντόπισε το DNA του στο σώμα της, ωστόσο δεν αντιμετώπισε τότε τον θάνατό της ως δολοφονία.

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία μόνο αφού ο Λέβι σκότωσε ξανά.

Από «υψηλού» σε «μεσαίου κινδύνου» πριν από τις δολοφονίες

Δύο αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας βρίσκονται πλέον υπό έρευνα από το Independent Office for Police Conduct (IOPC) για την απόφαση που ελήφθη τον Αύγουστο του 2024 να υποβαθμιστεί ο Λέβι από σεξουαλικός δράστης «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

Σε έναν αστυνομικό έχει επιδοθεί ειδοποίηση για πιθανό σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και σε έναν ντετέκτιβ λοχία ειδοποίηση για πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα.

Το IOPC εξετάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές διαχειρίστηκαν τον Λέβι από την πρώτη καταδίκη του, τον Σεπτέμβριο του 2021, έως τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν μπορούσαν ή έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα που θα απέτρεπαν την επανάληψη των εγκλημάτων του.

Είχε επιτεθεί σε 10 γυναίκες στο μετρό του Λονδίνου

Το εύρος της δράσης του Λέβι είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Τον Φεβρουάριο κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση σε 10 γυναίκες στο μετρό και σε τρένα του Λονδίνου, καθώς και σε μία γυναίκα σωφρονιστική υπάλληλο στις φυλακές Brixton.

Οι επιθέσεις στα μέσα μεταφοράς σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2025, ενώ ο Λέβι είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες το 2018.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μέθοδο: έδενε ένα φούτερ ή άλλο ρούχο γύρω από τη μέση του, έκρυβε εν μέρει το χέρι του και πλησίαζε τις γυναίκες από πίσω μέσα σε γεμάτους συρμούς, ώστε στη συνέχεια να ισχυρίζεται ότι η σωματική επαφή ήταν τυχαία.

Ο ίδιος επικαλούνταν επίσης το γεγονός ότι είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι μετά από επίθεση που δέχθηκε το 2024, υποστηρίζοντας ότι αυτό τον έκανε ασταθή στα πόδια του.

Ο δικαστής που τον καταδίκασε για εκείνες τις επιθέσεις ήταν κατηγορηματικός: «Βρισκόσασταν στο μετρό για έναν και μόνο σκοπό, να επιτίθεστε σεξουαλικά σε γυναίκες».

Παραδέχονται λάθη αστυνομία και εισαγγελείς

Δεν είναι μόνο η Μητροπολιτική Αστυνομία που βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η British Transport Police ανακοίνωσε ότι δύο αστυνομικοί μετακινήθηκαν σε άλλα καθήκοντα εξαιτίας της «ανεπάρκειας» που επέδειξαν στον χειρισμό της υπόθεσης.

Η υπηρεσία παραδέχθηκε ότι χάθηκαν ευκαιρίες για να επιταχυνθεί η έρευνα και ανακοίνωσε αλλαγές στις διαδικασίες της για την ταχύτερη αντιμετώπιση υπότροπων δραστών.

Παράλληλα, η Crown Prosecution Service παραδέχθηκε ότι και οι δικοί της χειρισμοί «υπολείπονταν των προτύπων που δικαιούνται να περιμένουν τα θύματα, οι οικογένειες και το κοινό».

Η επικεφαλής εισαγγελέας Λίζα Ράμσαραν αναγνώρισε ότι υπήρχαν σημεία στα οποία οι εισαγγελικές Αρχές θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν υιοθετήσει πολύ πιο αυστηρή στάση απέναντι στην αποφυλάκιση του Λέβι με εγγύηση.

Η υπουργός Εγκληματικότητας και Αστυνόμευσης, Σάρα Τζόουνς, χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο 40χρονος μπόρεσε να προκαλέσει τέτοια καταστροφή ενώ είχε ήδη περάσει από τα χέρια της αστυνομίας και των δικαστηρίων, τονίζοντας ότι τα λάθη πρέπει να εντοπιστούν ώστε να μην επαναληφθούν.