Πτήση-θρίλερ της Ryanair: Στην δικαιοσύνη προσφεύγουν οι επιβάτες – Συγκλονίζει η μαρτυρία της 33χρονης που έσωσε τον Σέρβο

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση-θρίλερ της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για το Μόναχο, όταν έσπασε το παράθυρο της καμπίνας του αεροπλάνου, περιέγραψε η 33χρονη επιβάτιδα που έσωσε τον 61χρονο Σέρβο κρατώντας τον μέσα στην καμπίνα.

Η Ελένη Κεράνου ανέφερε ότι είναι ακόμη σε σοκ από την τραυματική εμπειρία που έζησε «στον αέρα». «Μετά τον κύριο ήμουν εγώ η επόμενη… μας ρουφούσε, η πίεση ήταν μεγάλη, γι’ αυτό κι έβαζα όλη μου τη δύναμη να τον κρατήσω μέσα από το παράθυρο» περιέγραψε μιλώντας στην ΕΡΤ, η 33χρονη η οποία καθόταν δίπλα στον 61χρονο Σέρβο, το σώμα του οποίου βρέθηκε εκτός αεροπλάνου.

«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, γύρισα και είδα τον διπλανό μου, να είναι το δεξί πάνω μέρος του σώματός του έξω από το παράθυρο. Η άμεση αντίδρασή μου ήταν να τον βοηθήσω, να του πιάσω το χέρι και προσπαθήσω να τον τραβήξω μέσα. Ευτυχώς έτρεξαν και άλλοι επιβάτες και καταφέραμε να τον τραβήξουμε μέσα» ανέφερε ακόμη η Ελένη Κεράνου

«Πιστεύαμε όλοι ότι θα πεθάνουμε» πρόσθεσε η Ελένη Κεράνου

Σε ελληνική και αμερικανική δικαιοσύνη προσφεύγουν οι επιβάτες

Η 33χρονη, μαζί με τον 61χρονο Σέρβο και άλλους επιβάτες της ίδιας πτήσης, αναμένεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί, οι επιβάτες θα απευθυνθούν στην αμερικανική δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τις εταιρίες, που εμπλέκονται στην πτήση. Παράλληλα θα προσφύγουν και στα ελληνικά ποινικά δικαστήρια.

«Ήταν σαν λαστιχένιος»

«Όταν ήταν έξω από το αεροσκάφος, ήταν σαν λαστιχένιος. Όλοι μέσα στο αεροπλάνο είχαμε τη σκέψη ότι αυτό ήταν, τώρα. Ξαφνικά, ακούω έναν πάρα, πάρα πολύ δυνατό κρότο. Με χτυπάει ένα κύμα αέρα. Γυρνάω το κεφάλι μου προς τα δεξιά, απ’ όπου ακούστηκε ο κρότος, έρχεται ο αέρας και βλέπω τον άνθρωπο, με το πάνω δεξί μέρος του σώματός του να βρίσκεται έξω από το παράθυρο. Είχε μείνει μέσα μόνο η αριστερή πλευρά του» περιέγραψε η 33χρονη στον Alpha.

«Ένα κομμάτι του προσώπου του, από την αριστερή πλευρά, είχε ζαρώσει και ήταν σαν πλαστελίνη, γιατί είχε κολλήσει στο παράθυρο. Υπήρχε χαμός και με την έκρηξη. Όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο. Οι επιβάτες έκαναν τον σταυρό τους, προσεύχονταν και γενικά ήταν έντρομοι» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Η πίεση, το ρούφηγμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, από έξω ήταν τόσο δυνατά που δεν μπορούσα εγώ μόνη μου να τα καταφέρω. Έβαλα όλη μου τη δύναμη, έβαλα και όλο μου το βάρος, ώστε κανονικά να μπορώ να τον τραβήξω μέσα. Δεν τα κατάφερα, γι’ αυτό αστραπιαία φώναξα βοήθεια. Δεν τον άφηνα, γιατί έλεγα ότι θα φύγει. Και με ομαδική βοήθεια, όλοι μαζί καταφέραμε και τον βάλαμε μέσα στο αεροπλάνο»

«Εγώ ρωτούσα συνέχεια: είναι ζωντανός; είναι ζωντανός; Ήταν εφιαλτική εμπειρία, ήταν τραγωδία, ελπίζω κανένας να μην το ξαναζήσει» κατέληξε.