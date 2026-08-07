Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Σαρωνικό – ΦΩΤΟ

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν βανδαλισμούς σε εκκλησάκι μια μέρα μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον δήμο Σαρωνικού.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι δράστες αναποδογύρισαν καρέκλες, κατέστρεψαν τους βασιλικούς, που στόλιζαν τον ναό, ενώ προκάλεσαν καταστροφές ακόμη και μέσα στο ιερό, σπάζοντας εικόνες μπροστά στην Αγία Τράπεζα και προκαλώντας και άλλες φθορές, σύμφωνα με το ekklisiaonline.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος», χαρακτηρίζοντάς το «έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες».

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, ενώ θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ υπογραμμίζεται ότι «το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού».