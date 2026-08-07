Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Σαρωνικό – ΦΩΤΟ

Εικόνες βανδαλισμού στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον δήμο Σαρωνικού προκαλούν θλίψη και αγανάκτηση. Οι δράστες κατέστρεψαν τον ναό, αναποδογύρισαν καρέκλες, έσπασαν εικόνες και προκάλεσαν φθορές στο ιερό. Ο δήμος καταδικάζει την πράξη, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές για τη διερεύνηση και δεσμεύεται για άμεση αποκατάσταση των ζημιών

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ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη προκαλούν οι εικόνες βανδαλισμών σε εκκλησάκι στον δήμο Σαρωνικού, μια μέρα μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
  • Οι δράστες αναποδογύρισαν καρέκλες, κατέστρεψαν βασιλικούς και προκάλεσαν φθορές ακόμη και μέσα στο ιερό, σπάζοντας εικόνες μπροστά στην Αγία Τράπεζα.
  • Ο δήμος Σαρωνικού επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια» και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές για την διερεύνηση του περιστατικού και την αποκατάσταση των ζημιών.

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Θλίψη προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν βανδαλισμούς σε εκκλησάκι μια μέρα μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον δήμο Σαρωνικού.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι δράστες αναποδογύρισαν καρέκλες, κατέστρεψαν τους βασιλικούς, που στόλιζαν τον ναό, ενώ προκάλεσαν καταστροφές ακόμη και μέσα στο ιερό, σπάζοντας εικόνες μπροστά στην Αγία Τράπεζα και προκαλώντας και άλλες φθορές, σύμφωνα με το ekklisiaonline.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος», χαρακτηρίζοντάς το «έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες».

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, ενώ θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ υπογραμμίζεται ότι «το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού».

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ

 

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