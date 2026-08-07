Σαουδική Αραβία – Πακιστάν – Τουρκία: Υπεγράφη η «κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας» – «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στην Μέκκα, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Arabiya.

Η «κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας», όπως την ονόμασε το al-Arabiya, συνδέει τις τρεις χώρες σε μία συγκυρία που σημαδεύεται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την επανάληψη της σύρραξης στην Υεμένη.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε επίσης από την πλευρά του την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει ότι μία «επίθεση κατά μίας από τις πλευρές θα θεωρείται επίθεση κατά όλων».

«Η συμφωνία έχει ως στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής κατά κάθε επιθετικής ενέργειας και ορίζει ότι κάθε στρατιωτική επίθεση κατά μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση κατά όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

✍️ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. pic.twitter.com/Uoj4Wb6hH4 — milliyet.com.tr (@milliyet) August 7, 2026

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σαουδική Αραβία, της οποίας κρίσιμες υποδομές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις αμυντικές της συνεργασίες. Παράλληλα, ο πόλεμος έχει ενισχύσει τη θέση του Ιράν και των συμμάχων του, των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον θεωρείται πλέον ένας ολοένα και λιγότερο αξιόπιστος εταίρος.

Άγκυρα: «Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα»

Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε «δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα» δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Η συμφωνία της Μέκκας, που δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, θα ενισχύσει την κοινή ασφάλεια και τη συλλογική αποτροπή των τριών χωρών, συμβάλλοντας σημαντικά στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2026

«Η συμφωνία δεν συνδέεται με “πυρηνικές φιλοδοξίες» τονίζει το Ριάντ

Σαουδάραβας αξιωματούχος τόνισε ότι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε δεν συνδέεται με “πυρηνικές φιλοδοξίες” και “δεν συνιστά απειλή για καμιά χώρα της περιοχής”.

«Η συμφωνία δεν έχει στόχο τη δημιουργία ενός στρατιωτικού άξονα ούτε ενός σεκταριστικού μπλοκ. Και επίσης δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά αντιθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων ικανοτήτων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία Ραγιέντ Κρίμλι προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή δεν αντιπροσωπεύει “μια κλιμάκωση των εντάσεων” στην περιοχή.