Μάριους Κρίγκερ Λιντ: Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο Conference League έχοντας γεννηθεί χωρίς το δεξί του χέρι – Δείτε βίντεο

Μία ιδιαίτερη παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί ο Μάριους Κρίγκερ Λιντ, ο Δανός ποδοσφαιριστής της Ρούναβικ από τις Νήσους Φερόε, ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού αντιβραχίου του και αγωνίζεται κανονικά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Κρίγκερ Λιντ συμμετείχε στην αναμέτρηση της Ρούναβικ με τη Λουγκάνο της Ελβετίας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, στην οποία η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 2-0. Η παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πορείας κατά την οποία χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αθλήματος.

Ο Δανός ποδοσφαιριστής γεννήθηκε το 1999 και αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Βεστσγιέλαν, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ορισμένοι προπονητές είχαν αρχικά επιφυλάξεις εξαιτίας της σωματικής του αναπηρίας. Ο ίδιος, ωστόσο, ξεχώριζε για την ταχύτητα και την τεχνική του κατάρτιση.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στις ακαδημίες, ο Κρίγκερ Λιντ έμεινε ελεύθερος και αναζήτησε την ομάδα που θα του έδινε την ευκαιρία να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στην καθημερινότητά του και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων χρησιμοποιεί τεχνητό μέλος άνω άκρου, κυρίως όταν εκτελεί ασκήσεις με βάρη. Στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ωστόσο, αγωνίζεται χωρίς αυτό.

Η προσαρμογή στις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου

Σε μικρότερη ηλικία, ο Κρίγκερ Λιντ συνεργάστηκε με ειδικό προπονητή, προκειμένου να βελτιώσει την ισορροπία και τη μυϊκή δύναμή του. Η προσαρμογή αυτή τον βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου και να συνεχίσει την πορεία του μέχρι το επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο ίδιος έχει αναφερθεί στο παρελθόν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη σωματική του διαφορά, υπογραμμίζοντας ότι δεν θεωρεί πως αυτή καθορίζει την αξία ή τις δυνατότητές του ως ποδοσφαιριστή.

Runavík stunned Koper with a 3-1 away victory, forcing extra time before sealing qualification on penalties. ✊ Marius Lindh was one of the night’s stars, scoring Runavík’s second goal and inspiring many with his determination despite being born with a physical disability. pic.twitter.com/O53OzmCO2l — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) July 31, 2026

«Ναι, γεννήθηκα χωρίς δεξί αντιβράχιο. Αυτό είναι απλώς γεγονός. Αλλά ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ανάπηρο. Η σωματική μου διαφορά με παρακίνησε να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά: τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ποτέ δεν πίστευα ότι είμαι χειρότερος από ποδοσφαιριστές με δύο χέρια λόγω της διαφορετικότητάς μου. Είμαι χειρότερος από πολλούς μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι τόσο τεχνικός ή τόσο γρήγορος. Αυτό δεν εξαρτάται από το χέρι. Έτσι το βλέπω εγώ», έχει αναφέρει κατά καιρούς.

Ο Κρίγκερ Λιντ είχε ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Ρούναβικ. Ο Δανός μέσος σκόραρε απέναντι στην Κόπερ από τη Σλοβενία, συμβάλλοντας στην πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Τα προσβλητικά σχόλια από αντίπαλο ποδοσφαιριστή

Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας, ο Κρίγκερ Λιντ έχει έρθει αντιμέτωπος και με προσβλητικές αναφορές που αφορούσαν τη σωματική του κατάσταση.

Ο ίδιος είχε περιγράψει ένα περιστατικό από την περίοδο κατά την οποία αγωνιζόταν στην ερασιτεχνική Σλάγκελσε της Δανίας. Όπως είχε αναφέρει, αντίπαλος ποδοσφαιριστής τού απηύθυνε προσβλητικό χαρακτηρισμό και ο διαιτητής τον απέβαλε.

«Κάποιος πήρε κόκκινη κάρτα επειδή μου είπε “μονόχερε κλέφτη”, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Προχώρησα, δεν είμαι αναστατωμένος ή προσβεβλημένος με κανέναν τρόπο. Πήρε την κόκκινη κάρτα, οπότε με αυτόν τον τρόπο ήταν πλεονέκτημα για μένα», είχε αποκαλύψει.

Ο Κρίγκερ Λιντ έχει εξηγήσει επίσης ότι η απουσία του μεγαλύτερου μέρους του δεξιού αντιβραχίου δημιουργεί ορισμένους πρακτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Μεταξύ άλλων, δεν μπορεί να εκτελέσει πλάγιο άουτ, ενώ δυσκολεύεται να δέσει μόνος του τα κορδόνια του, εφόσον χρειαστεί.