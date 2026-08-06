Ολυμπιακός: Τέλος από τους Πειραιώτες ο Φρανσίσκο Ορτέγκα – Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στο Instagram

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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του με τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο διεθνής Αργεντινός αριστερός μπακ αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρθηκε στις στιγμές που έζησε στην Ελλάδα, στους τίτλους που κατέκτησε και στις σχέσεις που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα του Πειραιά.

Παράλληλα, ο Ορτέγκα ευχαρίστησε τους ανθρώπους του συλλόγου, το τεχνικό επιτελείο, τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό από την Αργεντινή.

Το μήνυμα του Φρανσίσκο Ορτέγκα

«Ύστερα από τρία χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, γεμάτα μοναδικές στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στην ιστορία του και συνολικά τεσσάρων τίτλων μέσα σε τρία χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν καθημερινά στη βελτίωσή του. Ευχαριστώ το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί.

Ευχαριστώ και τον κόσμο της ομάδας, που βρισκόταν πάντα στο πλευρό μας και μας στήριζε.

Παίρνω μαζί μου υπέροχες αναμνήσεις από την Ελλάδα και δυνατές φιλίες, ενώ ένα κομμάτι μου θα παραμείνει εκεί.

Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα συνεχίσω να σας υποστηρίζω σαν ένας ακόμη οπαδός, από την άλλη άκρη του κόσμου. ❤️».