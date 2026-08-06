Σκύρος: Μαίνεται η φωτιά κοντά στην παραλία Κολυμπάδα – Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου, στο νότιο τμήμα της Σκύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οκτώ αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δυσχεραίνουν την κατάσβεση οι ισχυροί άνεμοι

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Μεταβαίνουν ενισχύσεις στο νησί

Σύμφωνα με το evima.gr, επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό αναμένεται να μεταβούν στη Σκύρο, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επρόκειτο να επιβιβαστούν στο πλοίο «Αχιλλέας» με προορισμό το νησί. Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμουν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και την ΕΜΟΔΕ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, υπό δυσμενείς ανεμολογικές συνθήκες.