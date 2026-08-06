Σκύρος: Μαίνεται η φωτιά κοντά στην παραλία Κολυμπάδα – Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο νότιο τμήμα της Σκύρου καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους. Παράλληλα, αναμένονται ενισχύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και την ΕΜΟΔΕ.

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Φωτιά,Σκύρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόταν η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου, στο νότιο τμήμα της Σκύρου, κοντά στην παραλία Κολυμπάδα. Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση.
  • Στο σημείο επιχειρούσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οκτώ αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούσαν διαδοχικές ρίψεις νερού. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι, που έπνεαν στην περιοχή με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ.
  • Επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό αναμενόταν να μεταβούν στη Σκύρο, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Στην επιχείρηση επρόκειτο να συνδράμουν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και την ΕΜΟΔΕ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου, στο νότιο τμήμα της Σκύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οκτώ αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δυσχεραίνουν την κατάσβεση οι ισχυροί άνεμοι

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Μεταβαίνουν ενισχύσεις στο νησί

Σύμφωνα με το evima.gr, επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό αναμένεται να μεταβούν στη Σκύρο, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επρόκειτο να επιβιβαστούν στο πλοίο «Αχιλλέας» με προορισμό το νησί. Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμουν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και την ΕΜΟΔΕ.

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Πηγή: evima.gr

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, υπό δυσμενείς ανεμολογικές συνθήκες.

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