Σκύρος: Φωτιά κοντά στην παραλία Κολυμπάδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στην παραλία Κολυμπάδα της Σκύρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Σκύρος, φωτιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026 στο νότιο τμήμα της Σκύρου, κοντά στην παραλία Κολυμπάδα, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.
  • Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, με οκτώ πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026 στο νότιο τμήμα της Σκύρου, κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην παραλία.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην περιοχή επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ