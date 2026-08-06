Σκύρος: Φωτιά κοντά στην παραλία Κολυμπάδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026 στο νότιο τμήμα της Σκύρου, κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην παραλία.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην περιοχή επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.