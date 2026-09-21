ΗΠΑ: 74χρονος κυνηγός σκότωσε 39χρονη μητέρα πέντε παιδιών γιατί την πέρασε για… ελάφι

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Μια 39χρονη μητέρα πέντε παιδιών έχασε τη ζωή της στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, όταν 74χρονος κυνηγός την πυροβόλησε με το τουφέκι του, επειδή, όπως υποστηρίζει, την πέρασε για ελάφι. Η γυναίκα περπατούσε σε ανοιχτό χωράφι μαζί με έναν άνδρα και δύο παιδιά όταν δέχθηκε το θανάσιμο πυροβολισμό. Ο κυνηγός συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και άλλα κακουργήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9), στην περιοχή Έλεντεϊλ του Ντέλαγουερ. Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία, οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 19:40 τοπική ώρα για πυροβολισμό σε ανοιχτή έκταση.

Στο σημείο εντόπισαν τη 39χρονη Μαρία Τσιλέλ Σότο, κάτοικο της πόλης Τζόρτζταουν. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Κρυβόταν σε καμουφλαρισμένο καταφύγιο και την πέρασε για ελάφι

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στο σημείο έναν κυνηγό, τον 74χρονο Γουόλτερ Μούρχεντ, από το Σόλσμπερι του Μέριλαντ.

Από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι ο άνδρας κυνηγούσε ελάφια μέσα από ένα καμουφλαρισμένο καταφύγιο στο επίπεδο του εδάφους, το οποίο χρησιμοποιούν οι κυνηγοί για να παραμένουν κρυμμένοι από τα ζώα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μούρχεντ πίστεψε ότι είδε ένα ελάφι και πυροβόλησε με το τουφέκι του. Η σφαίρα, όμως, χτύπησε την 39χρονη γυναίκα, η οποία διέσχιζε εκείνη την ώρα το χωράφι μαζί με έναν άνδρα και δύο παιδιά.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 74χρονος ήταν εκείνος που είχε πυροβολήσει και τον συνέλαβαν, ενώ την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Πολιτειακής Αστυνομίας του Ντέλαγουερ.

Πέντε παιδιά έμειναν χωρίς τη μητέρα τους

Πίσω από την τραγωδία βρίσκεται μια οικογένεια που καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την απώλεια της Μαρίας, αλλά και τα έξοδα για την κηδεία της και τη μεταφορά της σορού της στη Γουατεμάλα.

Σε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe, οι συγγενείς της περιγράφουν την 39χρονη ως αγαπημένη θεία και μητέρα πέντε παιδιών.

«Η οικογένεια της Μαρίας αντιμετωπίζει τώρα τον συντριπτικό πόνο αυτής της ξαφνικής απώλειας, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναπαυθεί με αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Οι συγγενείς ζητούν οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας και τον επαναπατρισμό της σορού στη Γουατεμάλα, ώστε η Μαρία να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Σύμφωνα με την εκστρατεία, τα έξοδα της κηδείας και της μεταφοράς ξεπερνούν τα 15.000 δολάρια, ενώ μέρος της βοήθειας ενδέχεται να διατεθεί και για τη στήριξη των πέντε παιδιών που άφησε πίσω της.

«Οποιαδήποτε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, θα βοηθήσει την οικογένεια να τιμήσει τη μνήμη της Μαρίας, να τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία και να προσφέρει κάποια ανακούφιση στα παιδιά που αγαπούσε τόσο πολύ», σημειώνουν οι συγγενείς της.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 43.000 δολαρίων

Ο 74χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακουργήματος και τρεις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση άλλων ανθρώπων σε σοβαρό κίνδυνο.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 43.000 δολαρίων.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας παραμένει σε εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Πολιτειακής Αστυνομίας του Ντέλαγουερ, το οποίο καλεί όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές.