«Αιγαίον Πέλαγος»: Το ρυμουλκό που άρπαξε το «Sounion» από το στόχαστρο των Χούθι

Ένα ελληνικό ρυμουλκό κατάφερε να κάνει αυτό που για την παγκόσμια ναυτιλία φαινόταν ως αδιανόητο, αποδεικνύοντας γι’ ακόμη μία φορά την ελληνική ναυτοσύνη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της παγκόσμιας ναυτιλίας που τα γεγονότα, οι τεχνικοί όροι και οι ψυχροί αριθμοί υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους στο ανθρώπινό μεγαλείο, στο θάρρος, στην απόλυτη αυταπάρνηση κι εν τέλει στην αξεπέραστη ελληνική ναυτοσύνη.

Τέτοιες στιγμές, που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γράφτηκαν στις φλόγες της Ερυθράς Θάλασσας τον Αύγουστο του 2024, όταν το δεξαμενόπλοιο «Sounion» μετατράπηκε σε μια πλωτή κόλαση μετά από οργανωμένη επίθεση των Χούθι. Και είναι ακριβώς αυτές οι στιγμές που επισφραγίστηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στην καρδιά του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο Λονδίνο, εκεί όπου το ομοίωμα του ελληνικού ναυαγοσωστικού «Αιγαίον Πέλαγος» πήρε τη θέση του ως αιώνιο σύμβολο ναυτικής αριστείας.

Το «Sounion», ένα μεγαθήριο φορτωμένο με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικής επίθεσης των Χούθι. Τα πλήγματα ήταν πολλαπλά, σφοδρά και καταστροφικά. Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, ακυβέρνητο, με το πλήρωμά του να απομακρύνεται μέσα από την πύλη της κόλασης. Ο κίνδυνος μιας ανυπολόγιστης οικολογικής καταστροφής επικών διαστάσεων – μιας πετρελαιοκηλίδας που θα μόλυνε ανεπανόρθωτα ολόκληρη τη λεκάνη της Ερυθράς Θάλασσας – κρεμόταν σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από τον πλανήτη.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όταν όλοι οι άλλοι απομακρύνονταν έντρομοι από τη ζώνη του πολέμου, κάποιοι άλλοι έβαζαν πλώρη προς τα μέσα. Οι Έλληνες ναυτικοί, πιστοί στην άγραφη, βαθιά ριζωμένη παράδοση της ελληνικής ναυτοσύνης, δεν δίστασαν ούτε στιγμή.

Το ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος» της MEGATUGS Salvage & Towage, με έναν πλοίαρχο και ένα πλήρωμα φτιαγμένο από σπάνια πάστα ανθρώπων, έσπευσε στο σημείο μηδέν. Μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς επικινδυνότητας, με το πλοίο να καίγεται επί μέρες και την απειλή νέων επιθέσεων πάνω από τα κεφάλια τους σαν βαριά σκιά, οι διασώστες ξεκίνησαν έναν τιτάνιο αγώνα δρόμου με τον χρόνο και τα στοιχεία της φύσης.

Ήταν μια επιχείρηση νεύρα από ατσάλι και επαγγελματισμό πέρα από τα συνηθισμένα όρια. Το πλήρωμα του «Αιγαίον Πέλαγος» αντιμετώπισε την πύρινη λαίλαπα με ψυχραιμία, μεθοδικότητα και απαράμιλλο θάρρος. Δούλεψαν ασταμάτητα κάτω από ακραίες πιέσεις, καταφέρνοντας όχι μόνο να τιθασεύσουν τον κίνδυνο και να αποτρέψουν μια τεράστια οικολογική καταστροφή, αλλά και να ολοκληρώσουν μια αποστολή που διεθνώς χαρακτηρίστηκε ως άθλος.

Η διεθνής αναγνώριση δεν άργησε να έρθει. Η βράβευση από τον ΙΜΟ τον Νοέμβριο του 2025 επισφράγισε το μέγεθος αυτού του κατορθώματος, ενώ η τοποθέτηση του ομοιώματος του «Αιγαίον Πέλαγος» στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στο Λονδίνο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Arsenio Dominguez και του Διευθύνοντος Εταίρου της MEGATUGS, Αναστάσιου Μιχάλαρου, συνιστά πλέον έναν διαχρονικό φόρο τιμής. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, η κίνηση αυτή αποτυπώνει την ετοιμότητα και την αριστεία που κάνουν την ελληνική σημαία να κυματίζει υπερήφανα στις πιο δύσκολες θάλασσες του κόσμου.

Σε έναν κόσμο που συχνά ταράζεται από γεωπολιτικές θύελλες και αστάθεια, η ιστορία του «Sounion» και του «Αιγαίον Πέλαγος» έρχεται να μας θυμίσει πως η καρδιά της ναυτιλίας χτυπάει στους ανθρώπους της. Στους Έλληνες ναυτικούς και στους επαγγελματίες της επιθαλάσσιας αρωγής, οι οποίοι αποδεικνύουν καθημερινά ότι απέναντι στον κίνδυνο, η γενναιότητα και η αίσθηση του καθήκοντος είναι τα μόνα όπλα που δεν λυγίζουν ποτέ.