Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα καταγγελία για τον γιατρό του Κολωνακίου και τα «μυστικά» της μαύρης βαλίτσας

Νέα καταγγελία για τον γιατρό του Κολωνακίου, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στο φως. Γυναίκα περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν κατά τις επισκέψεις της στο ιατρείο του το 2018, όταν είχε απευθυνθεί σε εκείνον για γυναικολογικά προβλήματα.

Η γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις» αναφέρει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε δεν ήταν σοβαρά και ότι η πρώτη επίσκεψή της στον γιατρό εξελίχθηκε χωρίς κάποιο περιστατικό. Τότε συνοδευόταν από φίλη της.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, στην οποία πήγε μόνη της, υποστηρίζει ότι ο γιατρός τής παρουσίασε διαφορετική εικόνα για την κατάσταση της υγείας της. Όπως καταγγέλλει, της είπε ότι το πρόβλημά της ήταν πολύ σοβαρό και ότι μόνο εκείνος γνώριζε τη θεραπεία που έπρεπε να ακολουθήσει.

«Είχα πρόβλημα με τον κύκλο μου»

Περιγράφοντας τον λόγο για τον οποίο είχε απευθυνθεί στον γιατρό, η γυναίκα αναφέρει: «Είχα πρόβλημα με τον κύκλο μου. Μου έδωσε κάποιες βιταμίνες και ένα διατροφικό πλάνο που έπρεπε να ακολουθήσω και μου είπε να πάω την επόμενη εβδομάδα».

Κατά την επόμενη επίσκεψή της, όπως καταγγέλλει, ο γιατρός τής πρότεινε να πιουν αλκοόλ μαζί. «Την επόμενη εβδομάδα μου είπε αν θέλω να μου προσφέρει αλκοόλ και του είπα ότι δεν πίνω».

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει, μετέβη στο σαλόνι του χώρου και κάθισε, ενώ λίγο αργότερα ο γιατρός εμφανίστηκε κρατώντας μία μαύρη βαλίτσα.

Η καταγγελία για τη μαύρη βαλίτσα

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι μέσα στη βαλίτσα υπήρχαν αντικείμενα που δεν ανέμενε να συναντήσει κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επίσκεψης. Όπως καταγγέλλει, ο γιατρός στη συνέχεια της πρότεινε να προχωρήσουν σε ερωτική συνεύρεση.

«Πήγα στο σαλόνι, έκατσα και μου έφερε μια μαύρη βαλίτσα. Είχε μεταλλικά σεξουαλικά βοηθήματα, τσόκερ, μεγάλες βελόνες και μου είπε να προχωρήσουμε σε ερωτική συνεύρεση. Για να γλιτώσω, είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί του γιατί από κάτω με περιμένει ο σύζυγός μου».