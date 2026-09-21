Γιώργος Μαζωνάκης: «Σε πήρα στον λαιμό μου» – Το SMS που έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην γιατρό και η κατάθεσή του στον ανακριτή

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με όσα κατέθεσε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο των δύο προφυλακισθέντων γιατρών στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που έλαβε από τη γιατρό μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, με την κατάθεσή του να θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις στις έρευνες.

Ο υπνοθεραπευτής, ερωτηθείς για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι τον γνώρισε μέσω συνεργατών του τραγουδιστή και συγκεκριμένα μίας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Παράλληλα, κατέθεσε πως είχε μία μακρά επαγγελματική συνεργασία με την 56χρονη κατηγορούμενη και πως είχαν μάλιστα, επικυρώσει αυτή τη συνεργασία με επίσημη σύμβαση.

Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

«Ένα πρόσωπο από τον επαγγελματικό χώρο του Μαζωνάκη με κάλεσε 2-3 ημέρες πριν βρεθούμε στο Ψυχικό. Μου είπε: “Ο κύριος Μαζωνάκης σας έχει δει στα social και θέλει να σας συναντήσει”. Κλείσαμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Κράτησα κάποιες σημειώσεις από αυτά που μου είπε και σας τις παραδίδω. Με τον Μαζωνάκη δεν κάναμε κάποια συνεδρία, μόνο μιλήσαμε.

Έπρεπε να μείνει λίγο καιρό καθαρός και την Τετάρτη θα συναντιόμασταν στις 17:00 για να πάρω όλο το ιστορικό. Με την γιατρό συνεργάζομαι και υπάρχει και σύμβαση. Ο Μαζωνάκης στο ραντεβού της Δευτέρας είχε καθυστερήσει 40 λεπτά, γι’ αυτό ρώτησα τη γιατρό αν πήγε στην ώρα του για να υπολογίσω αν θα καθυστερήσει να έρθει σε εμένα μετά. Ξαφνιάστηκα και εγώ με τη φωτογραφία. Σοκαρίστηκα και λυπάμαι για όσα έγιναν. Πριν από αυτό το μήνυμα είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές μας συνομιλίες με τη γιατρό» φέρεται να κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής σύμφωνα με το Mega.

«Σε πήρα στον λαιμό μου» – Το SMS του υπνοθεραπευτή στην γιατρό

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο υπνοθεραπευτής μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να έστειλε ένα μήνυμα στην 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου.

«Σε πήρα στον λαιμό μου», φέρεται να της έγραφε στο επίμαχο SMS.

Αντάλλαξαν μηνύματα και την προηγούμενη μέρα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπνοθεραπευτής και 56χρονη γιατρό είχαν ανταλλάξει 5 μηνύματα. Μία μέρα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπνοθεραπευτής έστειλε μήνυμα στη γιατρό ρωτώντας την εάν πήγε στο ραντεβού ο τραγουδιστής.

Έρχονται νέες κλήσεις από τον ανακριτή

Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που οι μαρτυρίες τους έχουν σημασία στην ποινική έρευνα, μετά την προφυλάκιση του ζεύγους των κατηγορούμενων, η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δικαστικός λειτουργός, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και εκείνα που αφορούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων ιατρών και των εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, θα ζητήσει να λάβει καταθέσεις από όσους κρίνει ότι θα φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης.

Έτσι ενώπιον του αναμένεται να δώσουν καταθέσεις τόσο εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην οδό Καρνεάδου.