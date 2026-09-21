Φωτιά σε καφέ-εστιατόριο στο Αιγάλεω – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε κατάστημα στο Αιγάλεω, συγκεκριμένα στο πατάρι ενός καφέ-εστιατορίου. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή για κίνδυνο εξάπλωσής της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε κατάστημα στο Αιγάλεω.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πατάρι ενός καφέ-εστιατορίου, χωρίς αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή κίνδυνο εξάπλωσης.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονόφορο όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε χώρο εστίασης, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Λαύρας, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πατάρι ενός καφέ-εστιατορίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή για κίνδυνο εξάπλωσής της σε παρακείμενα κτίρια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:50.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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