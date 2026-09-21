Φωτιά σε καφέ-εστιατόριο στο Αιγάλεω – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε χώρο εστίασης, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Λαύρας, στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πατάρι ενός καφέ-εστιατορίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή για κίνδυνο εξάπλωσής της σε παρακείμενα κτίρια.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:50.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.