Φωτιά σε καφέ-εστιατόριο στο Αιγάλεω – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε χώρο εστίασης, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Λαύρας, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πατάρι ενός καφέ-εστιατορίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή για κίνδυνο εξάπλωσής της σε παρακείμενα κτίρια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:50.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.