EE: «Επίφαση δημοκρατίας οι εκλογές στη Ρωσία», λέει η Κάγια Κάλας – Συμφωνία-έκπληξη για άρση κυρώσεων σε Ουσμάνοφ και Φρίντμαν

Ως μια απλή «επίφαση δημοκρατίας» χαρακτήρισε τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία είχε ως στόχο τον πλήρη αποκλεισμό κάθε φωνής που εναντιώνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το κυβερνών κόμμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, επικράτησε άνετα στις εκλογές, ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα σε μια χώρα όπου η έκφραση της διαφωνίας καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές, και καθώς δεν υφίσταται αληθινή αντιπολίτευση, και κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία δεν επιτράπηκε να συμμετάσχει.

«Οι υποτιθέμενες εκλογές της Δούμας σηματοδότησαν μια ακόμη σημαντική οπισθοδρόμηση για τη ρωσική δημοκρατία. Ποτέ δεν αμφέβαλλε κανείς για το αποτέλεσμά τους», τόνισε η Κάλας με ανάρτηση στο X.

«Το Κρεμλίνο φίμωσε τις διαφωνούσες φωνές, απαγόρευσε το μόνο εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτάχθηκε στον πόλεμό του στην Ουκρανία και απέκλεισε τους διεθνείς παρατηρητές εκλογών. Το μόνο που απομένει στη Ρωσία είναι μια επίφαση δημοκρατίας», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «πρότεινε μέτρα κατά όσων διευκολύνουν αυτές τις εκλογές – φάρσα στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 3.000 αξιωματούχους και οντότητες που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.

Άρση κυρώσεων

Οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία στους επιχειρηματίες Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν, υπό την προϋπόθεση ότι καμία κυβέρνηση της ΕΕ δεν θα διαφωνήσει με την κίνηση αυτή εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Η συμφωνία των πρεσβευτών των 27 χωρών της ΕΕ συνήφθη στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για την ανανέωση των κυρώσεων εναντίον χιλιάδων άλλων προσώπων και οντοτήτων της Ρωσίας για τρία χρόνια -διάστημα πολύ μεγαλύτερο από τις συνήθεις περιόδους ανανέωσης των έξι ή 12 μηνών-, όπως ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Προς έκπληξη και οργή ορισμένων χωρών της ΕΕ, η Γαλλία συντάχθηκε αυτό το μήνα με τη Σλοβακία, ασκώντας πιέσεις για την διαγραφή από τον κατάλογο των κυρώσεων του Ρωσο-ουζμπέκου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ. Στη συνέχεια, το Λουξεμβούργο ζήτησε την διαγραφή από τον κατάλογο του Φρίντμαν, ενός Ρώσου επιχειρηματίας, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Η Γαλλία προέτρεψε την ΕΕ να άρει τις κυρώσεις κατά του Ουσμάνοφ, αφού, όπως ανέφερε, δέχτηκε πιέσεις από το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έχει συλλάβει τουλάχιστον δύο Γάλλους υπηκόους, όπως δήλωσαν τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Reuters την περασμένη εβδομάδα. Υψηλόβαθμος διπλωμάτης του Αζερμπαϊτζάν απέρριψε την Παρασκευή αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Γαλλία δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως ότι άσκησε πιέσεις για την άρση των κυρώσεων της ΕΕ -οι οποίες περιλαμβάνουν ταξιδιωτική απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που διατηρούνται στην ΕΕ- εναντίον του Ουσμάνοφ.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις και στους δύο άνδρες το 2022. Κατά την επιβολή των κυρώσεων στον Ουσμάνοφ, η ΕΕ τον χαρακτήρισε ως πρόσωπο που διατηρεί «ιδιαίτερα στενούς δεσμούς» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Φρίντμαν διεκδικεί 16 δισεκατομμύρια δολάρια από το Λουξεμβούργο σε μια υπόθεση που έχει παραπεμφθεί στη διαιτησία. Διπλωμάτες της ΕΕ ανέφεραν ότι το Λουξεμβούργο υποστήριξε ότι η θέση του υπέρ της διατήρησης των κυρώσεων της ΕΕ κατά του Φρίντμαν θα μπορούσε να αποδυναμωθεί, εάν διαγραφόταν μόνο ο Ουσμάνοφ από τον κατάλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ