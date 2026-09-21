Βίκυ Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: «Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά»

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Για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα και τα συναισθήματά της μετά την ανακοίνωση των ευχάριστων νέων μίλησε η Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με τη Δανάη Μπάρκα και εξήγησε ότι δεν συνηθίζει να της δίνει συμβουλές, καθώς θεωρεί πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται περισσότερα μέσα από όσα βλέπουν και βιώνουν.

«Δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα απ’ τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες», ανέφερε η Βίκυ Σταυροπούλου.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη χαρά που αισθάνεται για την εγκυμοσύνη της κόρης της, επισημαίνοντας ότι ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να κρατήσει ιδιωτική τη στιγμή κατά την οποία η Δανάη Μπάρκα τής ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νιώθω χαρούμενη! Το πώς μου ανακοίνωσε η Δανάη την εγκυμοσύνη δεν θα το μάθετε ποτέ, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να τη μοιραστούμε», είπε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε και σε δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην εκπομπή «Happy Day».

«Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης το πρωί στο Happy Day είπε ότι εκείνος ήταν πάρα πολύ ψύχραιμος στην είδηση της εγκυμοσύνης, εσύ δεν ήσουν», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Η Βίκυ Σταυροπούλου αντέδρασε με χιούμορ, αποφεύγοντας πάντως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την αντίδρασή της όταν έμαθε τα νέα.

«Βγήκε ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός! Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά», απάντησε.