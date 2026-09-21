«Εμείς είμαστε καλά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε…» – Ο Σταμάτης Γονίδης απαντά πρώτη φορά για την ατάκα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

Ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε το πρωί της Δευτέρας (21/9) για την ατάκα «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε», που είπε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα ο Σταμάτης Γονίδης, μιλώντας στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε με ρωτάει τι κάνεις; Του λέω περιμένω τη σειρά μου.

Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να “φύγω”. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να “φύγουμε”. Ο δεύτερος που με ρώτησε τι κάνεις; Του λέω καλά είμαι. Ο άλλος πέθανε. Του έλεγα να με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά. Ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε.

Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί, αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος καιρός. Να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος».

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής πρόσθεσε:

«Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα».

Τέλος ο Σταμάτης Γονίδης είπε: «Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ ενώ ήταν τόσο πανέξυπνος, εύστροφος, πώς το παραμύθιασαν. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτοιου είδους θεραπείες με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα», τόνισε κλείνοντας.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Σταμάτη Γονίδη