Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Μαζωνάκη στην πρεμιέρα της εκπομπής της: «Μιλάμε για ένα συλλογικό πένθος» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην πρεμιέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για «συλλογικό πένθος» και τονίζοντας τις συγκλονιστικές εξελίξεις που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες ημέρες. Η παρουσιάστρια σημείωσε ότι κανείς δεν περίμενε τόσα πράγματα να κρύβονται και υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξουν οι φάκελοι της υπόθεσης.

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Σίσσυ Χρηστίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου, στην πρεμιέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και πάλι», αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η παρουσιάστρια μίλησε για ένα «συλλογικό πένθος» μετά την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.
  • Στάθηκε επίσης στις πληροφορίες και τις νέες πτυχές της υπόθεσης που έχουν έρθει στο φως, σημειώνοντας ότι «μας συγκλονίζουν όμως και όσα έρχονται στο φως, ακόμα περισσότερο και από τον ίδιο τον θάνατό του».

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Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας (21/9) στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Mega η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η παρουσιάστρια μίλησε για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για ένα «συλλογικό πένθος», ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες ημέρες.

«Φαντάζομαι ότι ξέρετε και έχετε ζήσει πόσο δύσκολη περίοδος είναι αυτή. Μιλάμε για ένα συλλογικό πένθος, για έναν άνθρωπο που μας συγκλόνισε η απουσία του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

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Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια στάθηκε στις πληροφορίες και στις νέες πτυχές της υπόθεσης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σημειώνοντας: «Μας συγκλονίζουν όμως και όσα έρχονται στο φως, ακόμα περισσότερο και από τον ίδιο τον θάνατό του».

«Κανείς δεν περίμενε ότι κρύβονται τόσα πράγματα. Ανοίγουν τόσοι φάκελοι και πραγματικά οφείλουμε να τους ανοίξουμε κι εμείς και να ανακαλύψουμε όσα περισσότερα μπορούμε», πρόσθεσε.

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Δείτε το βίντεο με όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα της εκπομπής της

 

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