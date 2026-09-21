Δημήτρης Τσομώκος: Νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας – Το βιογραφικό του

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Ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος διορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα ο Δημήτρης Τσομώκος, ύστερα από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της, σχετική εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η θητεία του είναι εξαετής και αρχίζει από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Τσομώκος

Ο κ. Τσομώκος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών και ακαδημαϊκό μέλος στο Saïd Business School και το St. Edmund Hall του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των πανεπιστημιακών του σπουδών στο Yale University, όπου έλαβε B.A. στα Οικονομικά (1989), M.A. (1990), M.Phil. (1992) και Ph.D. στα Οικονομικά (1996). Η διδακτορική του διατριβή, Essays on Monetary Theory, Banking, and General Economic Equilibrium, εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη των John Geanakoplos και Martin Shubik, σημαντικών εκπροσώπων της μαθηματικής οικονομικής και της θεωρίας γενικής ισορροπίας. Το 2002 έλαβε επίσης M.A. από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πριν από την ένταξή του στην Οξφόρδη εργάστηκε ως οικονομολόγος στην Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England). Από το 2002 ανήκει στο Saïd Business School, όπου είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικής. Παράλληλα, είναι Fellow στο St Edmund Hall και μέλος του διοικητικού του σώματος. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και συνέβαλε στη δημιουργία του διδακτορικού προγράμματος (DPhil) του Saïd Business School.

Διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά κατά την περίοδο 2010-2012.

Ο νέος υποδιοικητής θα ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup κ. Κυριάκου Πιερρακάκη και του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.