Ενεργειακό σοκ: Ήρθαν για να μείνουν οι υψηλές τιμές στα καύσιμα -Τι προβλέπουν οικονομολόγοι και φορείς της αγοράς

Επί τα χείρω αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για την πορεία των τιμών στα καύσιμα του επόμενους μήνες, επιφανείς οικονομολόγοι μιλώντας στη Realnews ενώ εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα αρκετών επιχειρήσεων και κυρίως μικρομεσαίων. Οι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για «ενεργειακή κρίση διαρκείας» που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα αποθέματα στα καύσιμα, αναφέροντας ότι έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη επάρκεια για τους επόμενους μήνες.

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία να συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ και του φυσικού αερίου να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

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