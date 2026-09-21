Ενεργειακό σοκ: Ήρθαν για να μείνουν οι υψηλές τιμές στα καύσιμα -Τι προβλέπουν οικονομολόγοι και φορείς της αγοράς

Επιφανείς οικονομολόγοι και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων αναθεωρούν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για τις τιμές των καυσίμων, κάνοντας λόγο για «ενεργειακή κρίση διαρκείας» που απειλεί τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Παράλληλα, πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαιώνουν για την επάρκεια των αποθεμάτων καυσίμων, εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία που διατηρούν τις τιμές πετρελαίου Brent και φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιφανείς οικονομολόγοι αναθεωρούν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για τις τιμές στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για «ενεργειακή κρίση διαρκείας» που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Το υψηλό ενεργειακό κόστος θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα αρκετών επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων.
  • Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγούν σε ανεξέλεγκτες διαστάσεις την ενεργειακή κρίση, με το ΥΠΕΝ να διαβεβαιώνει ότι έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη επάρκεια στα καύσιμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επί τα χείρω αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για την πορεία των τιμών στα καύσιμα του επόμενους μήνες, επιφανείς οικονομολόγοι μιλώντας στη Realnews ενώ εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα αρκετών επιχειρήσεων και κυρίως μικρομεσαίων. Οι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για «ενεργειακή κρίση διαρκείας» που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Την ίδια στιγμή πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα αποθέματα στα καύσιμα, αναφέροντας ότι έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη επάρκεια για τους επόμενους μήνες.

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία να συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ και του φυσικού αερίου να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

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