Πολάκης: «Είναι προφανές ότι ο Πατούλης γνώριζε και κάλυπτε, να παραιτηθεί» – «Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική»

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Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και τα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρείο.

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, μιλώντας περί συγκάλυψης, ενώ ισχυρίστηκε επιδεικνύοντας έγγραφα στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής του ΟPEN, «10 Παντού», ότι ο κ. Πατούλης, είχε ιδρύσει ιατρείο δερματολογικής και πλαστικής χειρουργικής, το οποίο στη συνέχεια μετέτρεψε σε εταιρεία Real Estate.

Ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για «κυβέρνηση απατεώνων» ενώ δήλωσε πως δεν «υπάρχει κβαντική ιατρική και πως όλα αυτά είναι κομπογιαννιτισμός».

Πολάκης: «Όλο αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα είναι το απόλυτο ξεβράκωμα του Πατούλη και του ΙΣΑ»

«Όλο αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα και κυκλοφορεί εδώ και κάποιες ημέρες, είναι το απόλυτο «ξεβράκωμα» του Πατούλη και του ΙΣΑ» είπε ο κ. Πολάκης και πρόσθεσε: «Είναι προφανές ότι ο κ. Πατούλης και ήξερε και κάλυπτε αυτήν την εγκληματική οργάνωση. Εάν είχε γίνει αμέσως ο έλεγχος και εάν είχαν πάρει ένα τηλέφωνο και είχαν πει:

«Απαγορεύεται να έχεις μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, σου σταματάω τη λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αφαιρώ την άδεια, αναστολή λειτουργίας, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πρόκειται για το δεύτερο μηχάνημα, με το οποίο έκαναν συνεδρίες».

Ο ίδιος διευρύνει την επίθεσή του στις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζονταν στο κοινό ως υπηρεσίες υγείας και ευεξίας.

«Αυτό έχει γίνει με αυτούς τους εγκληματίες, που πούλαγαν «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», μακροζωία και ευζωία σε εύπιστους αλλά και σε μέλη της ελίτ, που νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και όταν αναφέρθηκε στον όρο «κβαντική ιατρική», αμφισβητώντας ευθέως την επιστημονική της υπόσταση.

Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική»

«Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε απατεώνας και λέει «κβαντική ιατρική». Π@@@@@α μά@@@@ες. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι κλάδος της φυσικής. Δεν υπάρχει Κβαντική Ιατρική».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Πολάκης άσκησε κριτική και προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική και δημόσια προβολή συγκεκριμένων πρακτικών και κέντρων ευεξίας, συμβάλλει στη δημιουργία μιας αντίληψης για την «αναζωογονητική» ή «αναγεννητική» ιατρική.

«Ο Άδωνις εδώ και χρόνια καλύπτει και υποδαυλίζει αυτή την κατάσταση. Μέσα από τις συνεντεύξεις που δίνει και το «προμοσιονάρισμα» των κέντρων ευεξίας, σαν αυτό το Notia Care της Γλυφάδας, είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί και να ζητάει αναζωογονητική ιατρική», είπε ο κ. Πολάκης.

Η εταιρεία Medi Terma και η καταγγελία για αλλαγή δραστηριότητας

Ο κ. Πολάκης επικαλέστηκε στη συνέχεια στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Πατούλης, κατείχε το 100% εταιρείας με την επωνυμία «Medi Terma».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η εταιρεία είχε αρχικά δραστηριότητα στον χώρο της δερματολογίας και της πλαστικής χειρουργικής και στεγαζόταν στη Ρόδων 2 στο Μαρούσι.

Όπως υποστήριξε, τον Φεβρουάριο του 2026 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και η δραστηριότητά της μετατράπηκε σε διαχείριση ακινήτων. Ο ίδιος έκανε λόγο για αγορά, πώληση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ακόμη ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποιήθηκε νέα αλλαγή, με την εταιρεία να επιστρέφει στην προηγούμενη δραστηριότητά της, δηλαδή στον χώρο της ιατρικής.

Με βάση τα παραπάνω, έθεσε το ερώτημα τι συνέβη κατά το διάστημα που, όπως υποστήριξε, η εταιρεία εμφανιζόταν ως εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, ενώ οι ιατρικές δραστηριότητες φέρεται να συνεχίζονταν.

«Πώς γίνεται ένα ιατρείο δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής να λειτουργεί μήνες κάτω από την ομπρέλα μιας εταιρείας που ασχολείται με διαχείριση ακινήτων; Τι παραστατικά έκοβε;» διερωτήθηκε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα στοιχεία που επικαλείται είναι στη διάθεση των ελεγκτικών Αρχών και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση.

Ο κ. Πατούλης πρέπει να παραιτηθεί», τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

Οι έλεγχοι και η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ

Στη συνέχεια, ο Παύλος Πολάκης συνέδεσε την υπόθεση με τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας.

Υποστήριξε ότι το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), με τους ελεγκτές να μεταφέρονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αποδυνάμωσε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και περιόρισε τη δυνατότητα ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα της υγείας.

«Καταργούν τα ελεγκτικά σώματα που είχαν την ευθύνη να πάνε να κάνουν τον έλεγχο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να είχε παρέμβει εάν υπήρχε καταγγελία για τη λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο.

Ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε την κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών «συνειδητή ενέργεια» και έκανε λόγο για «mafia state», συνδέοντας την κριτική του με συνολικότερες καταγγελίες για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Οι Yπουργικές Aποφάσεις για botox και υαλουρονικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στο ποιοι επαγγελματίες υγείας έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν πράξεις όπως botox και υαλουρονικό.

Όπως ανέφερε, εκδόθηκαν διαδοχικές αποφάσεις που τροποποιούσαν τις ειδικότητες των γιατρών που μπορούσαν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρχικά περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι-αφροδισιολόγοι και στοματογναθοπροσωπικοί χειρουργοί, καθώς και γιατροί συγκεκριμένων άλλων ειδικοτήτων. Σε επόμενη απόφαση προστέθηκαν οι οδοντίατροι, ενώ σε μεταγενέστερη απόφαση τροποποιήθηκε εκ νέου το πλαίσιο.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι οι συνεχείς αλλαγές χρήζουν διερεύνησης και άφησε αιχμές για το εάν εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον κ. Πολάκη να συνδέει την υπόθεση με όσα είχε προηγουμένως καταγγείλει για τη λειτουργία συγκεκριμένων ιατρικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Θάνο Πλεύρη και σε τηλεφωνική επικοινωνία που, σύμφωνα με όσα είπε, είχε με πρόσωπο που συνδεόταν με την υπόθεση.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι ο Πλεύρης γνώριζε το συγκεκριμένο πρόσωπο ήδη από προηγούμενα χρόνια και αναφέρθηκε σε διαδικασία που αφορούσε στη δημιουργία ιατρονομικού συμβουλίου για ζητήματα ιατρικών λαθών.

«Όταν έχεις τους εγκληματίες λυτούς, θα συμβεί και η στραβή», σχολίασε με νόημα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το κράτος πρέπει να προστατεύει τους πολίτες»

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι η εξάπλωση πρακτικών που χαρακτήρισε «τσαρλατάνικες» και «εναλλακτικές» ενισχύεται τόσο μέσω των Μέσων Ενημέρωσης όσο και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Το κράτος και η οργανωμένη πολιτεία είναι για να προστατεύει και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, όχι να τους σπρώχνει να σκοτώνονται στο διαδίκτυο», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι εταιρεία που συνδέεται με την εφαρμογή έχει σχέση με πρόσωπα και επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιέγραψε νωρίτερα.