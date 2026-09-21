Μαρία Μαζωνάκη: «Εξοργισμένοι είμαστε, ο Γιώργος δολοφονήθηκε» λέει η αδελφή του

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε την οργή της οικογένειας για τον θάνατο του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι «δολοφονήθηκε» και ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί «πάτησαν στην ανάγκη του». Ο πατέρας του, Μανώλης, δήλωσε ικανοποιημένος με την προφυλάκιση των δύο γιατρών, ενώ ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε την οργή της οικογένειας για τον θάνατο του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι «ο Γιώργος δολοφονήθηκε» και ότι οι γιατροί «πάτησαν στην ανάγκη του».
  • Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
  • Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προφυλάκιση των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι.

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Την οργή της οικογένειας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε η αδελφή του, Μαρία, σημειώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής «δολοφονήθηκε». Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη υποστήριξε, ακόμη, ότι οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του, «πάτησαν στην ανάγκη του».

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Υπενθυμίζεται ότι αυτή την ώρα, ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να να δώσει εξηγήσεις για το λόγο που έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στο «Πρωινό» για την αιφνίδια απώλειά του και τα συναισθήματα που βιώνει η οικογένεια του τραγουδιστή.

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«Πώς να νιώθουμε; Εξοργισμένοι είναι όλοι. Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του μας πονάει. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά».

Αναφερόμενη στους γιατρούς, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, είπε πως «οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του» και συμπλήρωσε «Δεν γνωρίζω πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω κάτι για τις θεραπείες».

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Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προφυλάκιση των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι.

«Δεν έχω δυνατότητα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι ικανοποιημένος με την απόφαση να τους προφυλακίσουν. Ευχαριστώ πολύ», είπε ο πατέρας του τραγουδιστή.

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