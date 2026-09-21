Θεσσαλονίκη: Αδελφάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να περιπλανιούνται μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας τους

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Ένα περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο πολύ μικρά κορίτσια εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνα τους, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (20/9/2026), να κινούνται ασυνόδευτα στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, σε μικρή απόσταση από την κατοικία τους.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν πως τα μικρά κορίτσια ήταν μόνα τους, ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά είχαν διαφύγει της προσοχής του 31χρονου πατέρα τους, ο οποίος κατάγεται από τη Γκάνα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές, να προχωρήσουν στη σύλληψή του, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.