Θεσσαλονίκη: Αδελφάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να περιπλανιούνται μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Στη Θεσσαλονίκη, δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να περιπλανώνται αφύλακτα σε κεντρικό σημείο της πόλης, οδηγώντας στη σύλληψη του 31χρονου πατέρα τους. Ο πατέρας, κατάγεται από την Γκάνα και συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς τα παιδιά είχαν διαφύγει της προσοχής του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αδέλφια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να περιπλανώνται αφύλακτα το μεσημέρι της Κυριακής σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.
  • Περαστικοί που αντιλήφθηκαν πως τα μικρά κορίτσια ήταν μόνα τους, ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.
  • Ο 31χρονος πατέρας τους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς τα παιδιά είχαν διαφύγει της προσοχής του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο πολύ μικρά κορίτσια εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνα τους, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (20/9/2026), να κινούνται ασυνόδευτα στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, σε μικρή απόσταση από την κατοικία τους.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν πως τα μικρά κορίτσια ήταν μόνα τους, ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά είχαν διαφύγει της προσοχής του 31χρονου πατέρα τους, ο οποίος κατάγεται από τη Γκάνα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές, να προχωρήσουν στη σύλληψή του, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

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