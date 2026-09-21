Συγκροτήθηκε ο επιτελικός οργανωτικός κορμός της ΕΛ.Α.Σ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προχώρησε στη συγκρότηση των Συντονιστικών Επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αποτελώντας τον επιτελικό οργανωτικό της κορμό. Αυτός ο κορμός, απαρτίζεται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη για τη συγκρότηση οργανώσεων σε κάθε δήμο, τη διοργάνωση δράσεων, την εγγραφή νέων μελών και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας. Τα στελέχη αυτά δεν θα είναι υποψήφια στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα.