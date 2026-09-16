Διαμαντοπούλου στον Realfm 97,8: Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μια ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει παλιές πολιτικές αμαρτίες – Τι είπε για την ΕΛΑΣ, την ενέργεια και τα εθνικά θέματα

Για την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε σχετικά με τα ενεργειακά ότι η συνολική γεωπολιτική κατάσταση οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο λόγω και των δεδομένων της Ερυθράς Θάλασσας. Η κατάσταση στην Αμερική είναι και αυτή εξαιρετικά περιπλοκή γιατί εάν υποχρεωθεί η Ευρώπη να έχει μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες καύσιμο LNG και φυσικό αέριο LNG, καταλαβαίνουμε ότι τα μεταφορικά είναι τεράστια. Δηλαδή, οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και δεν φαίνεται η κατάσταση να αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να παίρνει η Ευρώπη αποφάσεις που αφορούν την τιμή της ενέργειας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να λειτουργήσει μόνη της και πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις υψηλές τιμές της ενέργειας στη βιομηχανία, που, όπως είπε, καθιστά τα ελληνικά προϊόντα μη ανταγωνιστικά, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν έδωσε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επενδύσει στο θέμα της ενέργειας. «Έχουμε φωτοβολταϊκά από δήμους, από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγής, από πολύ μεγάλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές ομάδες. Αυτές επισκέφτηκα τώρα που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επενδύσει, έχουν φωτοβολταϊκά, μπορούν να έχουν δικό τους ρεύμα και δεν μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο. Το ότι δεν συνδέονται με το δίκτυο γιατί δεν παίρνει το δίκτυο σύνδεση, είναι πρώτον γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε επενδύσει σχεδόν μηδέν για τα δίκτυα, δεν έχουμε επενδύσει αυτό που έπρεπε στην αποθήκευση και είμαστε πλέον στο έλεος του φυσικού αερίου και των τιμών του. Επίσης, να προσθέσω και το μεγάλο ζήτημα της υπερσύγχρονης Μονάδας 5 στην Πτολεμαΐδα, η οποία έχει βγει εκτός λειτουργίας, για να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μας καύσιμο, που είναι ο λιγνίτης», δήλωσε.

«Χρειαζόμαστε αλλαγές στο θέμα της ενέργειας»

«Βεβαίως, οι λιγνίτες και ο άνθρακας έχουν αποτύπωμα άνθρακα και πρέπει να κλείσουν, αλλά η Γερμανία θα το πάει για το 2048, το ίδιο και η Πολωνία. Μόνο εμείς τα κλείσαμε όλα. Δεν πρέπει να συζητάμε πάντοτε τι θα κάνουμε σήμερα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας και αν πάμε στο σήμερα πρέπει να εξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης» συνέχισε η κ. Διαμαντοπούλου, ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα που πήρε η Ιταλία για τη βιομηχανία της. «Η Ιταλία πήρε μια απόφαση για σταθερή τιμή στη βιομηχανία 65 ευρώ και ως αντάλλαγμα οι βιομήχανοι δεσμεύονται για συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση και τις ΑΠΕ. Δηλαδή, προχώρησε σε ένα σχέδιο το οποίο έχει βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ θετικό. Επομένως, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα -και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανακοινώσει οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες- η κάθε χώρα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα δικά της», είπε.

Ερωτηθείσα για τις εκτιμήσεις για την Ελλάδα με βάση την τρέχουσα εικόνα, και κατά πόσο είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση που έρχεται, απάντησε: «Δεν θέλω ποτέ να φέρνω την καταστροφή. Όλα τα πράγματα είναι αντιμετωπίσιμα και ιδίως μία ευρωπαϊκή χώρα έχει τα εργαλεία να προστατεύσει τους πολίτες σε τόσο δύσκολη περίοδο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολική εικόνα. Δηλαδή, τη συμφωνία της Μέκκας, τη νέα πορεία της Τουρκίας, τη σχέση μας με το Ισραήλ και τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πάρα πολλών ειδών αποφάσεις, τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας, όπου φαίνεται ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις πλέον, καθώς δεν μπορεί να είναι απλά ένας χρηματοδότης ενός πολέμου χωρίς η ίδια να παρεμβαίνει πουθενά. Είναι πολύ σύνθετη η συνολική εικόνα. Η χώρα μας έχει μία γεωγραφική θέση πολύ δύσκολη, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα και η εκτίμηση μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτον να κινηθεί πολύ γρήγορα στα άμεσα γιατί έρχεται μπόρα λόγω του ενεργειακού στην οικονομία και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μας ουσιαστική παρέμβαση στα ευρωπαϊκά, όσον αφορά και τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία».

«Η ελληνική αγορά έχει καρτελοποιηθεί»

Όσον αφορά στην ακρίβεια και το ζήτημα των καρτέλ, σχολίασε: «Η ιστορία των ολιγοπωλίων τα οποία εξελίσσονται σε καρτέλ από ένα σημείο και μετά, είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του», ενώ έκανε λόγο για ολιγοπώλια σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, τονίζοντας ότι η αγορά «ουσιαστικά έχει αφέντες, και αυτό δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση». «Δεν μπορώ να καταλάβω ύστερα από 7 χρόνια ότι αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή. Η καλοπροαίρετη εξήγηση είναι ότι υπάρχει η ακραία νεοφιλελεύθερη προσέγγιση ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα δυναμώσουν την οικονομία. Η κακοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι υπάρχουν εσωτερικά deals στην κυβέρνηση που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ή αλλιώς, τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα», ανέφερε.

«Η ελληνική αγορά έχει καρτελοποιηθεί σε πάρα πολλά θέματα και είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που έχουμε θέσει ως ΠΑΣΟΚ εδώ και 3 χρόνια, ότι η αλλαγή των δεδομένων της αγοράς είναι το Νο1 θέμα. Και όσον αφορά τις τράπεζες, όπου χρειάζεται επέκταση του τραπεζικού συστήματος και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα του κατασκευαστικού χώρου», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε σε δεκάδες εκατομμύρια που έχουν πληρωθεί σε κατασκευαστικές εταιρείες για καθυστερήσεις της κυβέρνησης και για λάθη στους τρόπους που γίνονται οι προκηρύξεις και οι συμφωνίες.

Τι είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Στην πολιτική επικαιρότητα, η κ. Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΕΛΑΣ και τον «σοσιαλδημοκράτη» Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και τις δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, που άναψαν φωτιές.

«Πότε έγινε σοσιαλδημοκράτης, δηλαδή αποχώρησε από την Aριστερά; Το κόμμα που έκανε πριν από λίγους μήνες έχει μέσα ένα τεράστιο Α, δηλαδή Αριστερά. Δεν είπε για σοδιαλδημοκρατία. Στην ουσία όμως, η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μια ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει παλιές πολιτικές αμαρτίες. Αλλά ας δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το “Τσίπρας και φίλοι”, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κόμμα ένας σχηματισμός, όπου υπάρχει μια προσωπικότητα, η οποία επιλέγει 30 ανθρώπους και ξαφνικά παρουσιάζεται ως ο εγγυητής της επόμενης μέρας. Τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καθαρό από όλους, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί μέχρι τις εκλογές και εμείς και όλα τα κόμματα νομίζω ότι ως κυρίαρχο θέμα έχουν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα», είπε αρχικά η πρώην υπουργός.

«Το πρόγραμμά μας νομίζω το έχουμε αναπτύξει και θεωρώ ότι έχει περάσει στον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και το συγκριτικό πλεονέκτημά μας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ένα σύνολο στελεχών που είναι νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, σε συνδυασμό με ανθρώπους που έχουν εμπειρία, δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα να κυβερνήσει» τόνισε και σχετικά με τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Γι’ αυτό και η προσπάθειά μας είναι να φτάσουμε στις εκλογές με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα, εάν συνεχίσουμε να μιλάμε για βελόνες και δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τίποτα».

Τι είπε για τις δηλώσεις Φλωρίδη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη περί κινδύνου για «ντου» της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας της χώρας, είπε: «Θεωρώ ότι αυτό ξεκίνησε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, ο οποίος περιγράφοντας το γεωπολιτικό μας περιβάλλον ουσιαστικά είπε ότι σκεφτείτε την επόμενη μέρα, εάν δεν είμαι εγώ τι θα γίνει. Το θεωρώ εξαιρετικά αλαζονικό και υπάρχει και ένας στίχος του Καβάφη που λέει ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος, που αν το σκεφτείς σε μια στιγμή, ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος βλέπεις ότι υπάρχει και άλλος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του ότι χωρίς τον Μητσοτάκη η χώρα θα διαλυθεί, γίνεται από ένα σημείο και μετά αστεία».

«Χρειαζόμαστε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας για τα εθνικά θέματα, είπε πως βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο, σημειώνοντας πάντως πως δεν πρέπει να δραματοποιούμε τα πράγματα. «Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πόλεμο, είναι όμως μια δύσκολη περίοδος που η Τουρκία αναπτύσσει πολιτικές. Η απάντηση δεν είναι ο ένας, ο μεγάλος, αλλά είναι η χώρα να αποκτήσει θεσμούς στην εξωτερική πολιτική.

Αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, δεν ξέρουμε ποια είναι η συζήτηση με την Σαουδική Αραβία, δεν μας έχουν ενημερώσει με λεπτομέρειες για την Ασπίδα του Αχιλλέα, δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις παραγγελίες για τις περίφημες φρεγάτες, γιατί παραγγέλνουμε… Έχουμε συμφωνήσει ως ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα χρειάζεται εξοπλισμούς, αλλά λέμε εδώ και τόσο καιρό ότι πρέπει να έχουμε παραγωγή και στην Ελλάδα. Επομένως ας πάμε σε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής, να υπάρχει ένα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που να λειτουργεί, να υπάρχει ενημέρωση της αντιπολίτευσης, να υπάρχουν θέματα που τα ξέρει η Βουλή και μην πάμε στον ένα, τον μεγάλο, τον απαραίτητο», κατέληξε.