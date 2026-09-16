Γιώργος Μαζωνάκης: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν οι πρώτες δυνάμεις, λέει το ΕΚΑΒ – Τι απαντά στους 2 προφυλακισθέντες γιατρούς για το φορείο

Απαντήσεις στα όσα φέρονται να ισχυρίστηκαν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου για τα όσα συνέβησαν τη μοιραία ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνει το ΕΚΑΒ σε επίσημη ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες δυνάμεις βρέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου μέσα σε πέντε λεπτά από την κλήση, ενώ χαρακτηρίζει εκτός πραγματικότητας τον ισχυρισμό ότι το ασθενοφόρο δεν διέθετε φορείο.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι δύο γιατροί, που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, φέρονται να προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο, η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζει τα εξής:

«Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, κινητοποιώντας μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.

Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.

Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος».

«Ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»

Οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, απαντώντας νωρίτερα στα όσα φέρονται να κατέθεσαν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου κατά την απολογία τους στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ότι οι δύο γιατροί φέρονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να αποδίδουν ευθύνες στους διασώστες.

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλο, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά από την στιγμή της κλήσης και το πλήρωμα ανέβηκε άμεσα στο ιατρείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων απινιδωτής, οξυγόνο και μέσα υποστήριξης αεραγωγού.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ τόνισε ότι οι διασώστες πραγματοποίησαν τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα χορηγούσαν οξυγόνο, χωρίς, ωστόσο, να καταστεί δυνατή η επαναφορά του τραγουδιστή.

Παράλληλα, είπε πως όταν το πλήρωμα έφτασε στο σημείο, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ανακοπή και σε ημικαθιστή θέση, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ΚΑΡΠΑ απαιτεί ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση. «Έκαναν τόση ώρα σε ημικαθιστή θέση, ο γιατρός με το ένα χέρι έκανε ΚΑΡΠΑ, όταν έφτασαν τα πληρώματα», πρόσθεσε.

«Αν η ίδια προσπάθεια είχε γίνει από την πρώτη στιγμή της ανακοπής, υπήρχαν πιθανότητες να αναταχθεί ο τραγουδιστής και να ζούσε τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν πως ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς είχαν ενημερωθεί μόνο για περιστατικό με άνδρα ηλικίας 55 ετών. Όπως είπε, το πλήρωμα προσπάθησε να ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό, το πρόβλημα υγείας του ασθενή, και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί, χωρίς όμως να λάβει σαφείς απαντήσεις.

Το μόνο που έλεγαν είναι ότι δεν έγινε θεραπεία και όταν ρωτούσαμε τι θεραπεία, δεν έλεγαν τι έκαναν, τόνισε ο κ. Μαθιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι από το ΕΚΑΒ ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο γιατρός και μία κυρία κατέβηκαν μαζί με το πλήρωμα μέχρι το ασθενοφόρο, ωστόσο δεν ακολούθησε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διακομίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στους διασώστες, ο απινιδωτής που βρισκόταν στο ιατρείο φέρεται να μην λειτουργούσε. «Μας μετέφεραν ότι ήταν χαλασμένος», είπε χαρακτηριστικά.