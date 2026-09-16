Χριστίνα Παππά για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης: «Είχα πάει κι εγώ… ήταν πολύ σκοτεινό»

Την δική της προσωπική ιστορία για το ιατρείο στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποκάλυψε, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Χριστίνα Παππά.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, ξεκίνησε με ένα συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

«Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δε μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

Η αποκάλυψη για το ιατρείο της Καρνεάδου

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 15 χρόνια είχε επισκεφθεί δύο φορές το ιατρείο του γιατρού που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε στην εντύπωση που της είχε προκαλέσει ο χώρος.

«Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε», είπε.

Η Χριστίνα Παππά εξήγησε πως εκείνη την περίοδο εργαζόταν στο θέατρο και ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Κλαούντιο Γκολντεμπέλα. Η επίσκεψή της στην κλινική, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι περίμενε, καθώς, σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, παρουσίασε απότομη πτώση της πίεσής της.

«Πριν από 15 χρόνια – μπορεί και παραπάνω – ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο.

Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή», υποστήριξε η Χριστίνα Παππά, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία.

Η ίδια ολοκλήρωσε την εξομολόγησή της αναφερόμενη στην ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή και έρευνα όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας.

«Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.