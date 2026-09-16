Ανδρουλάκης: «Ψάχνετε βαρβάρους, δεν υπάρχουν πια – Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ»

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Ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη δευτερολογία του στη Βουλή, απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι χρησιμοποίησε τα εθνικά θέματα για μικροκομματικά οφέλη, είναι σαν να αποδοκίμασε τον υπουργό Δικαιοσύνης και να ζήτησε την παραίτησή του. «Ψάχνετε βαρβάρους. Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως υπογράμμισε, «ο κ. Βορίδης κάνει μαθήματα συνταγματικής τάξης στην προοδευτική παράταξη, με το να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση γιατί δεν ψηφίζουν την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης των υπουργών, ενώ το χρησιμοποίησε και τον έσωσε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πως το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι πλήρως κοστολογημένο και παράλληλα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αθέτησε υποσχέσεις που έδωσε το 2018 για μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Επιτέθηκε στη συνέχεια στη ΝΔ, λέγοντας ότι ήταν η παράταξη που χρεοκόπησε τη χώρα και «πήγαινε στις Βρυξέλλες με στοιχεία σε χαρτοπετσέτες», κυνήγησε τον Ανδρέα Γεωργίου για τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας και δεν μπορεί να κάνει μαθήματα υπευθυνότητας.

Σχετικά με τα επίμαχα άρθρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ΝΔ παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως στο άρθρο 86 που διατηρεί να γίνεται η παραπομπή των υπουργών με τη πλειοψηφία των 151 κι όχι από ανώτατο δικαστικό όργανο, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με το άρθρο 16 επισήμανε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ που μίλησε για παιχνίδια με ιδιώτες.