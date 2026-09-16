Ζάκυνθος: Φωτιά σε δασική έκταση στα Ξύγκια

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Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 εναέρια μέσα (αεροσκάφη).

Στο σημείο έχουν φτάσει και συνδράμουν στην επιχείρηση εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.