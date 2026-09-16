Ζάκυνθος: Φωτιά σε δασική έκταση στα Ξύγκια

Στη Ζάκυνθο ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Ξύγκια, κινητοποιώντας άμεσα 31 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες, ενώ η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 εναέρια μέσα.
  • Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 εναέρια μέσα (αεροσκάφη).

Στο σημείο έχουν φτάσει και συνδράμουν στην επιχείρηση εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

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