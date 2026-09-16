ΙΣΑ: Διαψεύδει κατηγορηματικά τους «ανυπόστατους ισχυρισμούς» των γιατρών ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς δύο ιατρών, που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι χορήγησε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

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Κολωνάκι- γιατρός- Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει κατηγορηματικά «τους ανυπόστατους ισχυρισμούς» των εμπλεκόμενων ιατρών ότι χορήγησε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι «ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση» και ότι σε ελέγχους δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.
  • Ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του «για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί». Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.
  • Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ο ΙΣΑ θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει κατηγορηματικά «τους ανυπόστατους ισχυρισμούς» των δύο εμπλεκόμενων ιατρών στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνακη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

«Ο ΙΣΑ ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων».

Ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του «για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο ΙΣΑ θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».

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