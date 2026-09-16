Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ΗΣΑΠ – Είχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο

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Στη σύλληψη ενός 20χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά, προχώρησαν αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, το βράδυ της Δευτέρας (14/9).

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσποιούνταν τον αστυνομικό, φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, πλαστική θήκη όπλου, θήκη γεμιστήρα και ασύρματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.