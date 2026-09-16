Πέθανε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

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Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η οικογένειά του. Μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Σπύρος Μπογδάνος.

Στη δημοσίευσή του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία παλιά κοινή του φωτογραφία με τον πατέρα του.

«Κάπου ψηλά… Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, πατέρα», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Επιπλέον, έχει προσθέσει την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), για τον θάνατο του πατέρα του.