Πέθανε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η οικογένειά του βιώνουν δύσκολες ώρες, καθώς ο πατέρας του απεβίωσε.

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Κοινωνία

Κωνσταντίνος Μπογδάνος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στη δημοσίευσή του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μοιράστηκε μία παλιά κοινή του φωτογραφία με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς την με τη συγκινητική λεζάντα «Κάπου ψηλά… Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, πατέρα».
  • Επιπλέον, στην ανάρτησή του, πρόσθεσε την επίσημη ανακοίνωση της IATA, όπου ο πατέρας του, Σπύρος Μπογδάνος, είχε εργαστεί.

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Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η οικογένειά του. Μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Σπύρος Μπογδάνος.

Στη δημοσίευσή του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία παλιά κοινή του φωτογραφία με τον πατέρα του.

«Κάπου ψηλά… Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, πατέρα», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Επιπλέον, έχει προσθέσει την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), για τον θάνατο του πατέρα του.

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