Γραμματέας Αιματολογικής Εταιρείας: «Απαιτείται κανονιστικό πλαίσιο και ιατρική τεκμηρίωση για τις κυτταρικές θεραπείες»

Την ανάγκη να υπάρξει σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων και την παροχή θεραπειών, που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής Αιματολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Κοτσιανίδης.

«Δεν μπορείς να κάνεις την αφαίρεση έτσι»

Μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά», για την υπόθεση που έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση σχετικά με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και τη χρήση μηχανήματος αφαίρεσης, ο κ. Κοτσιανίδης, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και τις απαραίτητες υποδομές.

«Χρειάζεται κανονιστικό πλαίσιο» – Τι είπε για τις «κυτταρικές θεραπείες»

Έπειτα, σημείωσε «κάναμε μια παρέμβαση και εμείς, κυρίως όσον αφορά τις κυτταρικές θεραπείες, γιατί ακούμε αυτή την αναγεννητική ιατρική και διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν τεκμηριωθεί ποτέ από πουθενά, δεν έχουν περάσει. Είναι να απορεί κανείς…Να καταθέσει ένα στοιχειώδη φάκελο που να λέει ότι αυτή η θεραπεία τεκμηριωμένα κάνει καλό και τεκμηριωμένα, δεν κάνει κακό, όπως γίνεται σε όλες τις φαρμακευτικές θεραπείες και τις πρακτικές που ακολουθούμε. Κάναμε λοιπόν μια παρέμβαση το 2019, κάναμε ξανά το 2025, αλλά οι παρεμβάσεις μας τι να πω; Στο βρόντο».

Αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα υπογράμμισε «οι κυτταρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κυτταρικές θεραπείες όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος -και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν δεν υπάρχει χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα- αυτή είναι η ένστασή μας εδώ.».

Παράλληλα, τόνισε ότι είχαν σταλεί επιστολές προς αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων ο ΕΟΦ και ο ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Δεν έγινε τίποτα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο και όχι αποκλειστικά για ελληνικό πρόβλημα.