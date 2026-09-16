Φωτιά στο Μάτι: Αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή τριών καταδικασθέντων που ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά

Η δίκη για την προσφυγή τριών καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, αναβλήθηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μάτι φωτιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν τρεις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.
  • Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων ο τότε αρχηγός και υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε έως και 340 χρόνια, αλλά διεκδικούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή τους.
  • Ο Σύλλογος Θανόντων και Εγκαυματιών για την τραγωδία στο Μάτι έχει εκφράσει την έντονη αντίδρασή του, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για ελαφρυντικά μετά από αμετάκλητη ενοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν τρεις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Ο τότε αρχηγός και ο τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ο τότε γενικός γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι σε έως και 340 χρόνια, με εκτιτέα ποινή τα πέντε χρόνια, ωστόσο διεκδικούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Σημειώνεται ότι εάν το Εφετείο κάνει το αίτημα τους δεκτό, η ποινή τους δεν αποκλείεται να μειωθεί και να αποφυλακιστούν νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνήγοροι των καταδικασθέντων προέβαλαν την Τετάρτη (16/09) την επιχειρηματολογία τους για τον σύννομο βίο των εντολέων τους, σε μια δίκη η οποία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών για την τραγωδία στο Μάτι.

Σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι του Συλλόγου υποστηρίζουν πως δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για ελαφρυντικά, ενώ η ενοχή των τριών προσώπων έχει κριθεί αμετάκλητα κι ενώ αποδεικνύεται πως με τις πράξεις και παραλείψεις τους οι καταδικασθέντες προκάλεσαν θανάτους και μόνιμες σωματικές βλάβες.

Η απόφαση για τη δίκη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου, καθώς διακόπηκε προκειμένου η εισαγγελέας να μελετήσει τα επιχειρήματα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ