Μάγδα Φύσσα για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: «Δεν θα λερώσω το στόμα μου, θα μιλάω μόνο για το παιδί μου»

Η Μάγδα Φύσσα άνοιξε τις φετινές εκδηλώσεις του «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» στο Κερατσίνι, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη η οποία έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (15/9).

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, αναφέρθηκε στην έξοδο από τη φυλακή Δομοκού του καταδικασθέντα για συμμετοχή στο Διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής, επιλέγοντας ωστόσο να μην ανοίξει δημόσια αντιπαράθεση μαζί του.

«Δεν θα λερώσω το στόμα μου»

Συγκεκριμένα, η Μάγδα Φύσσα, έστρεψε την αναφορά της στον Παύλο και στη μνήμη του, υπογραμμίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος της παραμένει συνδεδεμένος με τον γιο της.

Η φράση «δεν θα λερώσω το στόμα μου» αποτυπώνει την επιλογή της να μην απαντήσει στον Κασιδιάρη με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αλλά να κρατήσει στο επίκεντρο τον Παύλο Φύσσα και τη μνήμη του.

«Φέτος είναι η πρώτη φορά που ο Σεπτέμβρης μας βρίσκει χωρίς δικαστική εκκρεμότητα, έχοντας κατέβει τα σκαλιά του Εφετείου, χωρίς την προοπτική να τα ανέβουμε ξανά» είπε χαρακτηριστικά η μάνα-σύμβολο.

Αναλυτικά όσα είπε η Μάγδα Φύσσα

«Καλώς βρεθήκαμε αυτόν τον 13ο Σεπτέμβρη, τον Σεπτέμβρη της άγριας απώλειας και της παντοτινής απουσίας, τον Σεπτέμβρη του αγώνα, της υπομονής, της επιμονής, και δυσβάσταχτης αντοχής. Καλώς ανταμώσαμε ξανά πάνω από τη μνήμη που καίει την πληγή πάνω από μια δεκαετία. Και που εσείς είστε ακόμα εδώ για τον Παύλο, για τον γιο μας με τον Τάκη, τον αδερφό της Ειρήνης, το γελαστό παιδί που σκότωσαν οι φασίστες μια νύχτα που από τότε έχει να ξημερώσει ξανά.

Ευχαριστώ όσους και όσες είστε εδώ απόψε. Όσους και όσες θα περάσουν από εδώ αυτές τις μέρες, όσους και όσες άφησαν το δικό τους χνάρι σε αυτόν τον αγώνα. Κι όταν μιλάω για αγώνα, δεν θα μπορούσα να μην σκεφτώ τον Ανδρέα Τζέλη, τον πρώτο δικηγόρο που μπήκε σπίτι μας. Και έγινε οικογένεια. Εκείνον που μέσα στην απόλυτη τραγωδία έφτιαξε ένα μέρος να νιώθουμε σιγουριά. Ελπίζω να είναι μαζί με τον Παύλο τώρα, να μας κοιτάνε με βλέμμα σιγουριάς ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μέχρι το τέλος.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που ο Σεπτέμβρης μας βρίσκει χωρίς δικαστική εκκρεμότητα, έχοντας κατέβει τα σκαλιά του Εφετείου, χωρίς την προοπτική να τα ανέβουμε ξανά. Είμαστε εδώ με την τελεσίδικη απόφαση ότι η Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και θα είναι, σε όποια μορφή θελήσουν να της δώσουν στο μέλλον, μια εγκληματική οργάνωση που τρομοκρατεί, κυνηγά, χτυπά και τελικά δολοφονεί κάθε άνθρωπο που επιμένει να προχωρά με ψηλά το κεφάλι, αναζητώντας μια ελεύθερη ζωή».