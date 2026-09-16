Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Παράθυρο» για νέα στήριξη των νοικοκυριών εάν συνεχιστεί το ράλι του πετρελαίου – Έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι αποφάσεις

Στο στούντιο του Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο κ. Μαρινάκης μεταξύ άλλων άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς συσκέψεις και έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης.

«Είναι καθημερινές οι συσκέψεις. Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη σημαντική η οποία επαναλαμβάνεται σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν και την κατάσταση στη χώρα και κυρίως για τον βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών, της ανόδου της ενέργειας που οδηγεί, συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για τον Σεπτέμβριο που παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι το τέλος του μήνα και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα έως το τέλος Σεπτέμβριου θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη αλλά δεν θέλω να προεξοφλήσω» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης: «Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι έχουμε τη δυνατότητα στο μέτρο του λογικού και του εφικτού με πρώτον τον Πρωθυπουργό, να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ αθροιστικά τα τελευταία χρόνια: την πανδημία, τις παρεπόμενες συνέπειες στην οικονομία από την πανδημία, τρεις πολέμους. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο βλέπαμε κάθε χρόνο, όλα αυτά μαζί. Δεν τα θυμόμαστε ποτέ ξανά και σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι την περίοδο των περισσότερων κρίσεων να έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από τον ευρωπαϊκό και όχι μια οικονομία όπως μέχρι το 2019 που είχαμε 600.000 παραπάνω ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά, διπλάσια ανεργία νέων και γυναικών από ό, τι έχουμε σήμερα και πάρα πολύ σημαντικό ήμασταν 27οι στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι κρίσεις αυτές δεν είναι κρίσεις Μητσοτάκη, είναι κρίσεις που υποχρεούται η κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως και κάθε κυβέρνηση, να διαχειριστεί αλλά η οικονομία που έχουμε επί ημερών Μητσοτάκη επιτρέπει στη χώρα, στην κυβέρνηση να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη για να μειώνονται οι συνέπειες των κρίσεων αυτών».

Ο Παύλος Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή το ότι έχουμε περίσσευμα για το 2026. Δεν είναι επειδή φύτρωσαν 2-3 λεφτόδεντρα ακόμη του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη και τα βρήκαμε τα λεφτά.

Σε αντίθεση με τους αυτούς που εξαγγέλλουν μειώσεις φόρων στα λόγια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή έχουν μειώσει 23 έμμεσους φόρους, είναι στους 91 που σας είπα πριν, στην πράξη. Και μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα, τη δημοσιονομική δυνατότητα, το δημοσιονομικό περιθώριο να μειώσουμε και άλλους».

Τι είπε για τον φόρο στα καύσιμα

«Πάμε λοιπόν στον φόρο για τα καύσιμα. Ακόμη και αν μειώναμε τον φόρο αυτόν στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κατά 10 μονάδες δηλαδή, οι πολίτες θα έβλεπαν λιγότερο όφελος στην τσέπη τους από αυτό το οποίο βλέπουν από τα έκτακτα μέτρα που παίρνουμε και παρατείνονται μήνα-μήνα και θα δούμε τι θα γίνει για τον Οκτώβριο. Άρα όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σαν την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πούνε για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες και δεύτερον, πού θα βρούμε, ακόμη και αυτό να κάναμε μόνο του ως μέτρο. Είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Ξεπερνάει τις οροφές δαπανών. Η χώρα αν ξεφύγει από την οροφή δαπανών, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για να πάρεις ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να πεις ποιο είναι το αντίμετρο: δηλαδή ποιον μόνιμο φόρο θα βάλεις, όχι έκτακτο φόρο για να πάρεις αυτό το μέτρο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για να τα λέμε και να τα συζητάμε στο πόδι».

Ακούστε το ηχητικό: