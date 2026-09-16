Βουλή: Ένταση για την παρουσία Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα – Δουδωνής: «Τι δουλειά έχετε εδώ;  Σηκωθείτε και φύγετε»

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Ένταση επικράτησε πριν από λίγο στη Βουλή κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη «πυροδότησε» την ένταση.

Ανεβαίνοντας στο βήμα ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Φλωρίδη τι δουλειά έχετε εδώ;».

Ταυτόχρονα ακουγόταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει: «Τι δουλειά έχετε εδώ;».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής συνέχισε προς τον υπουργό: «Τι κάνετε ακριβώς εδώ;» και πρόσθεσε: «Παρακαλώ , να διαβάσετε και να δείτε ότι στην Αναθεώρηση του Συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η Εκτελεστική Εξουσία. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πολύ σηκωθείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον Κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο Πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε: «Φύγετε, φύγετε» και ο Παναγιώτης Δουδωνής είπε προς τον υπουργό: «Σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο. Λάθρα ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε τον λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Πρέπει να αποχωρήσετε».

Ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη και είπε ως απάντηση στον κ. Δουδωνή: «Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής πάντα στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος , στις συζητήσεις παρίσταται και υπουργός. Έχω τα πρακτικά της συζήτησης του 2019».

Σε αυτό το σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει και ο κ. Γεωργαντάς τής ζήτησε να σταματήσει. Είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανέναν και από καμία κραυγή».

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