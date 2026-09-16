Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Την παραπομπή σε δίκη των 5 κατηγορουμένων προτείνει η Εισαγγελέας

Η παραπομπή σε δίκη των πέντε προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα, προτείνεται προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, με πρόταση που ξεπερνά τις 86 σελίδες και στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και λεπτομερούς ανακριτικής έρευνας.

Παράλληλα, προτείνεται να μην ασκηθεί κατηγορία σε βάρος δύο ακόμη προσώπων, που είχαν εμπλακεί στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία.

Η εισαγγελική πρόταση φέρεται να επιχειρεί να συνθέσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο παζλ, το οποίο ξεκινά πριν από τη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου 2025 και περιλαμβάνει τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κωνσταντίνου Τομαρά, τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και έπειτα από το έγκλημα, τις μεταξύ τους επικοινωνίες, βιντεοληπτικό υλικό, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και τα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.

Η εισαγγελική πρόταση για τους πέντε προφυλακισμένους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ertnews, η Εισαγγελέας ζητεί να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο Χ.Τ., στον οποίο αποδίδεται μεταξύ άλλων, η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, του Κωνσταντίνου Τομαρά και του Βασιλείου Γιαννόπουλου, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα.

Στην εισαγγελική πρόταση, περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα, που αφορούν την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως περιγράφεται για το βράδυ του διπλού φονικού, ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός μπήκε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε αρχικά τον Κωνσταντίνο Τομαρά και στη συνέχεια τον Βασίλειο Γιαννόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να απομακρυνθεί. Και οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Για τον δεύτερο νεαρό προσωρινά κρατούμενο, Ι.Μ., η Εισαγγελέας, προτείνει την παραπομπή του για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για συνέργεια σε ακόμη μία απόπειρα σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Η εισαγγελική πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, πριν και κατά την τέλεση των πράξεων.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Δ.Τ.. Η Εισαγγελέας, προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος, αλλά και για ηθική αυτουργία στις ανθρωποκτονίες του Κωνσταντίνου Τομαρά και του Βασιλείου Γιαννόπουλου στις 5 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός του φίλος, επιχειρηματίας από την Αθήνα, Γ.Μ.. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή του για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος, Ε.Κ., προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και την εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και τις κινήσεις και τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και έπειτα από το έγκλημα.

Τι προτείνεται για τους δύο μη προφυλακισμένους

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη πρόσωπα, η Ε.Κ. και ο Κ.Τ., οι οποίοι δεν είναι προσωρινά κρατούμενοι και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με όσα φέρεται να συνέβησαν μετά το διπλό φονικό και με τις μετακινήσεις που ακολούθησαν.

Ωστόσο, έπειτα από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, η Εισαγγελέας προτείνει να μην ασκηθεί κατηγορία σε βάρος της Ε.Κ. και του Κ.Τ. για υπόθαλψη εγκληματία.

Το χρονικό της πολύκροτης υπόθεσης

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Μεσσηνία αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στον χώρο του κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα.

Στον χώρο υποδοχής βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Τομαράς, μαζί με τον φίλο και επιστάτη του κάμπινγκ, Βασίλειο Γιαννόπουλο. Ένοπλος εισήλθε στη ρεσεψιόν και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ανδρών.

Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο προφυλακισμένος ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ήταν επίσης θύμα της επίθεσης και αρνείται μέχρι και σήμερα το βαρύ κατηγορητήριο, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος.

Ωστόσο, η έρευνα για το διπλό φονικό δεν περιορίστηκε στα γεγονότα εκείνης της νύχτας. Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, εξέτασαν παράλληλα και προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του Κωνσταντίνου Τομαρά, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται σε εκείνη της 7ης Σεπτεμβρίου 2025, περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία του.

Η εισαγγελική πρόταση, φέρεται να συνδέει τις επιμέρους πράξεις σε μία συνολική ακολουθία γεγονότων και εξετάζει τον ρόλο που φέρεται να είχε καθένας από τους πέντε προσωρινά κρατούμενους τόσο στις προηγούμενες επιθέσεις όσο και στο διπλό φονικό.

Οι διαφορετικές εκδοχές και το «παζλ» των στοιχείων

Ιδιαίτερα εξετάστηκαν οι ισχυρισμοί των δύο νεαρών, Χ.Τ. και Ι.Μ., καθώς και οι μεταξύ τους αντιφάσεις, σχετικά με το ποιος βρέθηκε στο κάμπινγκ και ποιος είχε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Για την ανασύνθεση των γεγονότων αξιολογήθηκε ένα μεγάλο πλέγμα αποδεικτικών στοιχείων. Στις 86 σελίδες της εισαγγελικής πρότασης, γίνεται εκτενής αναφορά σε καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και ενεργοποιήσεις συσκευών σε κεραίες, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, κινήσεις οχημάτων και διαδρομές των εμπλεκομένων, καθώς και στα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρέθηκαν επίσης, οι μετακινήσεις από την Αθήνα προς την Καλαμάτα και τη Φοινικούντα και αντίστροφα, οι επαφές μεταξύ των κατηγορουμένων πριν και μετά το έγκλημα, η χρήση οχημάτων, καθώς και όσα συνέβησαν τις ώρες που ακολούθησαν τη δολοφονία.

Μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων, η Εισαγγελέας, καταλήγει στην πρόταση να παραπεμφθούν σε δίκη οι πέντε προσωρινά κρατούμενοι, με διαφορετική κατά περίπτωση συμμετοχή και διαφορετικές κατηγορίες για τον καθένα.

Παραμένουν προφυλακισμένοι οι πέντε

Με την ίδια πρόταση ζητείται παράλληλα η συνέχιση της προσωρινής κράτησης των Χ.Τ., Ι.-Σ.Μ., Ε.-Δ.Τ., Γ.Μ. και Ε.-.Κ., μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Πλέον τον λόγο έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, το οποίο θα μελετήσει την εισαγγελική πρόταση και το σύνολο της δικογραφίας και θα αποφανθεί με βούλευμα εάν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν τελικά σε δίκη και για ποιες ακριβώς πράξεις.