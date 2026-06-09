Φοινικούντα: «Πόλεμος» για το κάμπινγκ – Εξώδικα και κατηγορίες ανταλλάσσουν οι συγγενείς του δολοφονημένου ιδιοκτήτη

Ενας οικογενειακός εμφύλιος έχει ξεσπάσει στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη σκιά της δολοφονίας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του, τον περασμένο Οκτώβριο. Τα ανίψια του θύματος έχουν χωριστεί σε αντίπαλα στρατόπεδα και ανταλλάσσουν εξώδικα, κατηγορώντας η μία πλευρά την άλλη.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ανθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση κάνουν λόγο για μια διαμάχη που ξεκίνησε, όταν άνοιξε η διαθήκη του επιχειρηματία, με την οποία καθιστά κύριο κληρονόμο τον μικρότερο ανιψιό του, τον 34χρονο ο οποίος σήμερα είναι προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στο διπλό έγκλημα. Υπό τις οδηγίες του 34χρονου την επιχείρηση λειτουργεί ο άλλος ανιψιός, Λεωνίδας Τομαράς, ενώ η εξαδέλφη του, Αμαλία Κωτσάκη, η οποία έμεινε εκτός κληρονομιάς, εξαπολύει μύδρους αλλά και εξώδικα για τον τρόπο διαχείρισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση με την κατοχή της πολυτελούς Μερσεντές του εκλιπόντος Κώστα Τομαρά. Η εταιρεία Αμμος Τουριστικές Επιχειρήσεις Αφοί Διονυσίου Τομαρά Α.Ε. σε εξώδικό της προς την Αμ. Κωτσάκη, στις 6 Απριλίου, σημειώνει ότι «σας είχε παραχωρηθεί προς χρήση εταιρικό όχημα ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, μάρκας Μερσεντές, αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση εταιρικών σχέσεων και αναγκών που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία των εγκαταστάσεων της εταιρείας». Ομως η προσωρινή διοίκηση της εταιρείας στη συνεδρίασή της, στις 4 Απριλίου 2026, αναγκάστηκε να ανακαλέσει την παραχώρηση του οχήματος λόγω παραβίασης των όρων, σύμφωνα με το εξώδικο. «Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι το εταιρικό όχημα χρησιμοποιήθηκε από εσάς για σκοπούς παντελώς άσχετους με τον εταιρικό σκοπό, μεταφέρθηκε και χρησιμοποιήθηκε για καθαρά προσωπικούς λόγους εκτός έδρας και συγκεκριμένα στην Αθήνα», σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ γίνεται αναφορά στο ότι το όχημα δόθηκε προς οδήγηση σε ανήλικο συγγενή της «χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια, εκθέτοντας την εταιρεία μας σε σοβαρούς νομικούς, οικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους».

Ακόμη, η εταιρεία κατηγορεί την Αμ. Κωτσάκη για επαναλαμβανόμενες απειλές και εκβιαστικές αναφορές, «με ισχυρισμούς περί δήθεν ενεργειών σας για το κλείσιμο της επιχείρησης, καθώς και από αλλεπάλληλες απαιτήσεις καταβολής χρηματικών ποσών, με την απειλή δημόσιων καταγγελιών και εμφανίσεων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λόγω των συνεχών αυτών πιέσεων, λάβατε από την εταιρεία χρηματικά ποσά χωρίς νόμιμη ή συμβατική αιτία. Περαιτέρω, ουδέποτε προσήλθατε ή συνδράματε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, λειτουργία ή υποστήριξη της εταιρείας, επιδεικνύοντας πλήρη και διαρκή αδιαφορία για τις ανάγκες της, συμπεριφορά η οποία πλήττει ευθέως τη φήμη, την ομαλή λειτουργία και τα έννομα συμφέροντά της».

Ο Λ. Τομαράς τονίζει στη Realnews για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει: «Εμένα δεν μου έχει τάξει κανείς λεφτά. Εχω χάσει χρήματα, δεν έχω κερδίσει. Δεν είμαστε εδώ για το προσωπικό μας κέρδος, αλλά για να δουλέψει το κάμπινγκ. Δουλεύουμε αφιλοκερδώς και όσα χρήματα μαζεύτηκαν επενδύθηκαν στην επιχείρηση». Από την πλευρά του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας Χάρης Μάραντος δηλώνει: «Ολα έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία και θα αποφανθεί».

«Ψευδές και ανυπόστατο»

Αμεση ήταν η απάντηση της ανιψιάς. Στις 4 Απριλίου, με εξώδικό της χαρακτηρίζει εκείνο της επιχείρησης ως «ευφάνταστο», «ψευδές» και «ανυπόστατο». «Επετύχατε να με πείσετε ότι πράττετε υπέρ της διατήρησης της περιουσίας του αειμνήστου θείου μου και ότι θα τιμήσετε τη μνήμη του και θα τηρήσετε ως διαχειριστής κάθε κανόνα δικαίου, ασκών συνετή διαχείριση. Ουδέποτε σεβαστήκατε εμένα και μετά την επίτευξη του διορισμού της προσωρινής διοίκησης επιδιώξατε και επιδιώκετε την απομάκρυνσή μου διότι αιτούμαι πάντοτε νόμιμα να ενημερωθώ για τις διαχειριστικές σας πράξεις. Εχω αιτήσει, ως δικαιούμαι, και είμαι υπόχρεη να λάβω γνώση για τη γενόμενη διαχείριση και όσα εν αγνοία μου και χωρίς την ελάχιστη ενημέρωση, πολλώ δε συναίνεσή μου, έχετε πράξει. Ουδέποτε μου παρασχέθηκε ενημέρωση για τις διαχειριστικές πράξεις, οικονομικού ή άλλου αντικειμένου, ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα να λάβω γνώση ενεργειών οι οποίες έγιναν χωρίς την ελάχιστη ενημέρωση και συναίνεσή μου. Δεν έχει συγκληθεί ούτε μία συνεδρίαση, δεν εκλήθην να συμμετάσχω σε Δ.Σ. ούτε έχω λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση. Ασφαλώς στα περί της κακής δήθεν και επικίνδυνης χρήσης του Ι.Χ., το οποίο παρεδόθη σε εμένα, είναι περιττό να αναφερθώ. Και αυτός ο ισχυρισμός ψευδής και οι λοιποί απόλυτα συκοφαντικοί και δυσφημιστικοί. Χωρίς αιδώ αιτιάστε ότι σας έχω απειλήσει», τονίζεται στην εξώδικη απάντηση της Αμ. Κωτσάκη.

Επειτα από μήνες μη λειτουργίας του, το κάμπινγκ της Φοινικούντας άνοιξε και πάλι για τους επισκέπτες του. Η προσέλευση είναι μεγαλύτερη και από πέρυσι, καθώς τουλάχιστον 140 άτομα με τροχόσπιτα παραθερίζουν στα 42 στρέμματα του κάμπινγκ, καταγράφοντας αύξηση 120% με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι τουρίστες από Γερμανία, Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κάποιοι από αυτούς το επισκέπτονται πολλά χρόνια.