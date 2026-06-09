Αχαΐα: Βανάκι τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέληξε «ακυβέρνητο» στις γραμμές του τρένου – Βίντεο

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στα Βραχνέϊκα στην Αχαΐα, όταν ένα βανάκι λαμπάδιασε ενώ βρισκόταν εν κινήσει και κατέληξε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όχημα είχε κατεύθυνση από την παραλιακή ζώνη προς την Ευαγγελίστρια, όταν ξαφνικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά στο ταμπλό του.

Γλίτωσε ο ηλικιωμένος οδηγός

Ευτυχώς, ο ηλικιωμένος οδηγός αντέδρασε αστραπιαία, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, και βγήκε από το όχημα έγκαιρα χωρίς να υποστεί το παραμικρό. Το «ακυβέρνητο βανάκι», ωστόσο, συνέχισε να κινείται φλεγόμενο, σκορπίζοντας τον πανικό στους περαστικούς προτού ακινητοποιηθεί στις γραμμές του τρένου.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες περιόρισαν και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Όπως βλέπετε πάντως στις φωτογραφίες και το βίντεο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο όχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Βίντεο από το καμένο όχημα στην Αχαΐα

Πηγή πληροφοριών: pelop.gr, apohxos.gr