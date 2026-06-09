Φιλιππίνες: 37 νεκροί και 487 τραυματίες – Αυξάνεται ο φόβος για περισσότερα θύματα μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ

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Οι Αρχές των Φιλιππίνων εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη νήσο Μιντανάο ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός ανέρχεται σε 37 νεκρούς και 487 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί εξακολουθούν να ταρακουνούν τη νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με το BBC.

Κατεστραμμένα κτίρια και κατολισθήσεις

Η έκταση των ζημιών γίνεται σταδιακά γνωστή καθώς τα σωστικά συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε παράκτιες πόλεις και απομακρυσμένες κοινότητες.

Κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ρωγμές ή έχουν καλυφθεί από κατολισθήσεις, ενώ μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, σχεδόν 2.000 κατοικίες και περίπου 6.000 δημόσια σχολεία έχουν υποστεί ζημιές.

«Προτεραιότητά μας είναι η διάσωση»

«Ελπίζουμε ο αριθμός των θυμάτων να μην αυξηθεί περαιτέρω, αλλά αναμένουμε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στον απολογισμό. Η προτεραιότητά μας σήμερα είναι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, Μπερνάρντο Αλεχάντρο.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην Ινδονησία και κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στην Ιαπωνία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

Πανικός στα σχολεία

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν σκηνές πανικού, με κτίρια να καταρρέουν και παιδιά να ουρλιάζουν καθώς η γη σειόταν.

Ο δάσκαλος Σέζαρ Σούντο από την πόλη Λεμπάκ περιέγραψε τις στιγμές τρόμου.

«Όλοι ζαλίζονταν, σαν να μας κουνoύσαν δυνατά σε αιώρα για περισσότερα από δύο λεπτά. Οι μαθητές φώναζαν και έκλαιγαν και προσπαθούσαμε να τους ηρεμήσουμε», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, χιλιάδες παιδιά σώθηκαν επειδή βρίσκονταν ήδη έξω από τις τάξεις τους για την καθιερωμένη πρωινή συγκέντρωση της Δευτέρας.

Κατέρρευσε κατάστημα της αλυσίδας Jollibee

Ένα από τα βίντεο που έγιναν viral δείχνει υποκατάστημα της δημοφιλούς αλυσίδας ταχυφαγείων Jollibee στην πόλη Τζένεραλ Σάντος να καταρρέει μπροστά στα μάτια έντρομων πολιτών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αργότερα ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις πληγείσες περιοχές είναι ασφαλείς.

Devastating scenes after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck General Santos, Philippines 🇵🇭 (08.06.2026) pic.twitter.com/dYnROrtaXo — Disaster News (@Top_Disaster) June 8, 2026

Δύσκολη η πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ, ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Ωστόσο, η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Ο δήμαρχος της πόλης Χοσέ Αμπάντ Σάντος δήλωσε ότι κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει τον μοναδικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την περιοχή με την υπόλοιπη νήσο.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μεταφέρεται αεροπορικώς σε απομακρυσμένα χωριά», ανέφερε.

Μία από τις ισχυρότερες δονήσεις των τελευταίων ετών

Ο σεισμός προκλήθηκε από μετακίνηση στον υποθαλάσσιο τάφρο Κοταμπάτο, στα νότια των Φιλιππίνων.

Πρόκειται για την ίδια σεισμογενή ζώνη που είχε προκαλέσει τον καταστροφικό σεισμό των 7,9 Ρίχτερ το 1976, ο οποίος συνοδεύτηκε από τσουνάμι και είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 5.000 ανθρώπους.

Ο υπουργός Επιστημών και γνωστός σεισμολόγος Ρενάτο Σόλιντου χαρακτήρισε τον σεισμό ως έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

«Οι περιοχές αυτές έχουν βιώσει ισχυρούς σεισμούς και στο παρελθόν, όμως αυτός ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς», τόνισε.