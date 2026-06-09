Τραγωδία στη Βρετανία: Ποδηλάτης παρασύρθηκε δύο φορές από διερχόμενα οχήματα – Ο ένας οδηγός έβγαζε selfie στο τιμόνι

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Μια συγκλονιστική υπόθεση εγκληματικής αμέλειας στους δρόμους της Βρετανίας έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, με την καταδίκη δύο οδηγών που προκάλεσαν τον θάνατο ενός 81χρονου συνταξιούχου ποδηλάτη.

Ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε αρχικά από έναν 28χρονο, ο οποίος έβγαζε selfie στο Snapchat δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Στη συνέχεια, ενώ ο 81χρονος βρισκόταν αβοήθητος στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε για δεύτερη φορά από έναν 64χρονο, ο οποίος μάλιστα εγκατέλειψε το σημείο.

PENSIONER ON TRICYCLE RUN OVER TWICE BY DRIVERS ONE USING SNAPCHAT BOTH JAILED Eighty one year old James Lawley was killed on Oxcliffe Road in Morecambe Lancashire on September 21 2025 when first struck by Matthew Isherwood aged 28 who was using Snapchat and Instagram moments… pic.twitter.com/y6QokTfUzD Πορτογαλία: Ποδηλάτης ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα οδηγό επειδή του «έκλεισε τον δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ — G R I F T Y (@GriftReport) June 9, 2026

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Oxcliffe Road στο Heaton-with-Oxcliffe, κοντά στο Μόρκαμπ, λίγο πριν από τις 07:45 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους.

Το θύμα, ο Τζέιμς Λόουλι από το Heysham, ήταν ένας δια βίου ποδηλάτης και αξιοσέβαστο μέλος γνωστών ποδηλατικών ομίλων, ο οποίος εκείνο το πρωί είχε βγει για προπόνηση με το χαρακτηριστικό μπλε αγωνιστικό τρίκυκλό του.

Ο Λόουλι χτυπήθηκε αρχικά από ένα μαύρο Seat Altea που οδηγούσε ο 28χρονος Μάθιου Ίσεργουντ. Η σύγκρουση εκτίναξε τον ηλικιωμένο στο οδόστρωμα.

Ενώ κειτόταν βαριά τραυματισμένος στην άσφαλτο, ένα ασημί Mercedes C200 που οδηγούσε ο 64χρονος Κέβιν Ντόσον πέρασε από πάνω του.

Παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο 81χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Φυλάκιση για τη «φονική» selfie και την εγκατάλειψη

Στο δικαστήριο, ο Ίσεργουντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών και 2 μηνών, έχοντας ομολογήσει την ενοχή του για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 7 έτη και 7 μήνες.

Η ψηφιακή ανάλυση του κινητού του αποκάλυψε ότι στα μόλις τέσσερα λεπτά που διήρκεσε η διαδρομή του:

έβγαλε και έστειλε μια selfie στο Snapchat,

έστειλε μηνύματα σε τρία διαφορετικά άτομα,

περιηγήθηκε σε φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram,

έστειλε μήνυμα σε ένα πέμπτο άτομο δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Μάλιστα, τρία λεπτά μετά το δυστύχημα, έστειλε νέο μήνυμα στο Snapchat γράφοντας: «Μόλις χτύπησα κάποιον».

Από την πλευρά του, ο Ντόσον καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με 20μηνη αναστολή, αφού δήλωσε ένοχος για πρόκληση θανάτου από αμελή οδήγηση. Του επιβλήθηκε επίσης 26 εβδομάδες κατ’ οίκον παρακολούθηση, απαγόρευση κυκλοφορίας και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 18 μήνες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, άλλοι οδηγοί κατάφεραν να ελιχθούν και να αποφύγουν τον πεσμένο ποδηλάτη, όμως ο Ντόσον δεν το έπραξε λόγω απροσεξίας.

Επιπλέον, δεν σταμάτησε μετά την παράσυρση αλλά συνέχισε την πορεία του, ισχυριζόμενος αργότερα στους αστυνομικούς ότι νόμιζε πως είχε πατήσει μπάζα στον δρόμο και όχι άνθρωπο.

Συνελήφθη λίγο αργότερα όταν οι αρχές εντόπισαν το όχημά του.