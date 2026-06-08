Τραγωδία στον Άγιο Δομίνικο: Αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης – Νεκροί οι δύο πιλότοι του – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Δύο Αμερικανοί, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης μικρού αεροσκάφους, έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια απόπειρας αναγκαστικής προσγείωσης στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτικής Αεροπορίας του Αγίου Δομίνικου, το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Λα Ρομάνα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια της συντριβής, αναφέρει το ABC.

Είχε σταματήσει για ανεφοδιασμό

Στο αεροσκάφος δεν επέβαιναν επιβάτες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Πουέρτο Ρίκο και προσγειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο για ανεφοδιασμό πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς το Τέξας.

Λίγο μετά τη νέα απογείωση, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ανέφεραν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος θα παραλάμβανε τον Γιαδιέρ Μολίνα

Ο πρώην σταρ του μπέιζμπολ και πολυτιμότερος παίκτης του MLB, Γιαδιέρ Μολίνα, αποκάλυψε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το αεροσκάφος κατευθυνόταν στο Τέξας για να τον παραλάβει μαζί με μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

«Τα συλλυπητήριά μου στους πιλότους και στις οικογένειές τους», έγραψε ο Μολίνα.

Ο ίδιος και η παρέα του επρόκειτο στη συνέχεια να ταξιδέψουν στο Πουέρτο Ρίκο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.