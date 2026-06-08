Σάλος στην Αγγλία: Συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ κατηγορείται για σεξουαλική εκμετάλλευση

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Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, βρίσκεται ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν, καθώς επτά γυναίκες τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύος του για να τις πιέσει σε σεξουαλικές πράξεις όταν ήταν νεαρά μοντέλα που αναζητούσαν εργασία.

Οι καταγγελίες αποκαλύφθηκαν έπειτα από κοινή έρευνα του BBC Panorama και των Times και αφορούν περιστατικά που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1980 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι γυναίκες ήταν τότε στα τέλη της εφηβείας τους ή στις αρχές της δεκαετίας των 20 ετών και επιδίωκαν να εργαστούν για τις εφημερίδες Daily Sport και Sunday Sport, τις οποίες είχε ιδρύσει ο Σάλιβαν.

«Μου είπε ότι θα γίνω ένα από τα κορίτσια του αν κοιμόμουν μαζί του»

Μία από τις γυναίκες, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο Φλόρενς, υποστήριξε ότι το 1999 συναντήθηκε με τον Σάλιβαν στην έπαυλή του στο Έσεξ για επαγγελματική συνάντηση.

Όπως κατήγγειλε, ο επιχειρηματίας της είπε ότι θα της εξασφάλιζε συστηματική δουλειά στα έντυπά του εάν έκανε σεξ μαζί του.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια κατέληξαν σε σεξουαλική επαφή, παρότι δεν το επιθυμούσε.

«Μου πήρε την αθωότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το περιστατικό επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία για πολλά χρόνια.

Οι δικηγόροι του Σάλιβαν χαρακτηρίζουν τον ισχυρισμό «απίθανο».

Καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας

Άλλες γυναίκες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν πιέσεις για σεξουαλικές πράξεις με αντάλλαγμα επαγγελματικές ευκαιρίες.

Μία πρώην μοντέλο κατήγγειλε ότι όταν επιχείρησε να αποχωρήσει από συνάντηση με τον Σάλιβαν, διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και άνοιξε μόνο όταν ύψωσε τη φωνή της.

Μία άλλη γυναίκα, η οποία τότε ήταν 17 ετών, ισχυρίζεται ότι της πρότεινε να του κάνει στοματικό έρωτα με αντάλλαγμα καριέρα στο μόντελινγκ.

Οι περισσότερες από τις καταγγέλλουσες επέλεξαν να παραμείνουν ανώνυμες, επικαλούμενες φόβο για πιθανές συνέπειες.

Παραιτήθηκε από τη Γουέστ Χαμ

Ο 77χρονος Σάλιβαν αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες.

Λίγες ώρες αφότου BBC και Times τον ενημέρωσαν ότι επρόκειτο να δημοσιεύσουν την έρευνα, παραιτήθηκε από τη θέση του συνπροέδρου της Γουέστ Χαμ.

Σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «εντελώς ψευδείς και ανακριβείς ισχυρισμούς δεκαετιών» και υποστήριξε ότι η έρευνα είναι «θεμελιωδώς άδικη».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του BBC.

Ερωτήματα για τις αγγλικές ποδοσφαιρικές αρχές

Η έρευνα εγείρει ερωτήματα και για τις αγγλικές ποδοσφαιρικές αρχές σχετικά με το κατά πόσο γνώριζαν ή είχαν εξετάσει στο παρελθόν καταγγελίες για τη συμπεριφορά του επιχειρηματία.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι είχε διεξαγάγει έρευνα σχετικά με ζητήματα προστασίας και ασφάλειας, χωρίς όμως να σχολιάσει συγκεκριμένες υποθέσεις.

Μέχρι σήμερα ο Σάλιβαν δεν έχει κατηγορηθεί ούτε καταδικαστεί για κάποιο από τα περιστατικά που περιγράφονται στις καταγγελίες.