Η μεγαλύτερη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στη Φινλανδία: Τι αποφάσισε το δικαστήριο για τους Ταϊλανδούς εργάτες

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Την ετυμηγορία του στη μεγαλύτερη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων που έχει απασχολήσει ποτέ τη Φινλανδία εξέδωσε τη Δευτέρα το Πρωτοδικείο της Λαπωνίας. Θύματα της υπόθεσης ήταν Ταϊλανδοί εργάτες συγκομιδής άγριων μούρων, αναφέρει το Yle.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Polarica Marjanhankinta, Γιούκα Κρίστο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών, ενώ η Ταϊλανδή επιχειρηματική συνεργάτιδά του, Καλιακόρν «Ντούριαν» Φονγκφίτ, καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή για 78 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων.

Ο Κρίστο τιμωρήθηκε επίσης με πενταετή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ του αφαιρέθηκε και ο στρατιωτικός βαθμός που κατείχε.

Εφέσεις από όλες τις πλευρές

Η εισαγγελία εξέφρασε ήδη τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές είναι υπερβολικά επιεικείς.

Η περιφερειακή εισαγγελέας Νίνα Παλόγιαρβι δήλωσε ότι, παρότι η καταδίκη για 78 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων αποτελεί δικαίωση, η κατηγορία θα έπρεπε να αφορά τη βαρύτερη μορφή του αδικήματος.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που αναγνωρίστηκαν 78 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, ζητήσαμε καταδίκες για επιβαρυμένες μορφές εμπορίας ανθρώπων και θέλουμε το θέμα να εξεταστεί και από το Εφετείο», ανέφερε.

Η εισαγγελία είχε αρχικά ζητήσει ποινή πέντε ετών κάθειρξης για αμφότερους τους κατηγορουμένους, ενώ στην τελική αγόρευσή της αύξησε το αίτημα σε έξι χρόνια για τον Κρίστο και πεντέμισι χρόνια για τη Φονγκφίτ.

Τόσο η εισαγγελία όσο και η υπεράσπιση έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγουν στο Εφετείο του Ροβανιέμι.

Αποζημιώσεις ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ

Το δικαστήριο υποχρέωσε τον Κρίστο, τη Φονγκφίτ και την Polarica Marjanhankinta Oy να καταβάλουν από κοινού περίπου 500.000 ευρώ στους παθόντες για οικονομικές ζημιές και ηθική βλάβη.

Παράλληλα, τους επιβλήθηκε η υποχρέωση να καλύψουν περίπου 400.000 ευρώ για τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης των θυμάτων.

Οι δύο καταδικασθέντες καλούνται επίσης να καταβάλουν στο φινλανδικό Δημόσιο περίπου 20.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα που σχετίζονται με την αποδεικτική διαδικασία.

Επιπλέον, στην Polarica Marjanhankinta επιβλήθηκε εταιρικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ.

Η υπεράσπιση επιμένει στην αθωότητα

Ο δικηγόρος του Κρίστο, Κάι Κοτιράντα, δήλωσε ότι τόσο ο πελάτης του όσο και η εταιρεία Polarica Marjanhankinta έχουν ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν έφεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση ακολουθεί τη γραμμή προηγούμενης υπόθεσης που αφορούσε τη βιομηχανία συλλογής μούρων στη Φινλανδία και δεν αποτέλεσε έκπληξη.

«Θετικό στοιχείο είναι ότι απορρίφθηκε η κατηγορία της επιβαρυμένης μορφής εμπορίας ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου στο Εφετείο. Διαφωνούμε με τα σημεία της απόφασης που οδήγησαν σε καταδίκη», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης.