Συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Βαρουφάκης: Ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη θα κρίνουν το μέλλον – Η πράσινη συμφωνία έχει ξεχαστεί

Το μήνυμα ότι δύο μόνο διαστάσεις θα κρίνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης έως το 2030 — η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη — έστειλε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Παναγή Γαλιατσάτο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Αναφερόμενος στο ενεργειακό ζήτημα, ο Γ. Βαρουφάκης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία ουσιαστικής συζήτησης — όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως παρατήρησε, ο πλανήτης φαίνεται να διχάζεται: από τη μια πλευρά βρίσκονται οι χώρες που επιστρέφουν στα ορυκτά καύσιμα, με την Ευρώπη να φαίνεται να ακολουθεί παρά την πολιτική της αντίθεση, και από την άλλη χώρες όπως η Αιθιοπία, που απαγόρευσε την εισαγωγή μοτοσυκλετών εσωτερικής καύσης, ή το Πακιστάν, όπου το 80% των νοικοκυριών παραμένει εκτός ηλεκτρικού δικτύου. «Η πράσινη συμφωνία έχει ξεχαστεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 για την ενεργειακή τιμολόγηση στην Ελλάδα. Όπως επεσήμανε, η οριακή τιμολόγηση του ρεύματος σημαίνει ότι ενώ τα φωτοβολταϊκά παράγουν ενέργεια με μηδενικό κόστος, οι καταναλωτές την πληρώνουν σε υψηλές τιμές. Το χαρακτήρισε «άκρον άωτον της ανοησίας».

Σχολιάζοντας το πολιτικό τοπίο, ο Γ. Βαρουφάκης διαφοροποιήθηκε από άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι με τους παραδοσιακούς τρόπους δεν υπάρχουν περιθώρια αλλαγής. Η μόνη εναλλακτική, κατά τον ίδιο, είναι η επανάκτηση βασικών εργαλείων που απώλεσε το ελληνικό κράτος κατά τη μνημονιακή διαδικασία.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και στο ζήτημα της ευρύτερης συνεργασίας στην αριστερά, περιγράφοντας το ΜέΡΑ25 ως τον μοναδικό όρθιο πόλο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ανακοίνωσε δε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό να φιλοξενήσει στα ψηφοδέλτιά του σοβαρούς ανεξάρτητους, χωρίς να απαιτεί αποχώρηση από τα κόμματά τους. «Αυτή είναι μια πραγματική ενωτική διάθεση», υπογράμμισε, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το αν και πώς αυτό θα υλοποιηθεί.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.