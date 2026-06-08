Αίγιο: Αναβολή στη δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Κρατούμενος μαζί με τον πατέρα και την σύντροφό του

Το Δικαστήριο Αιγίου ανέβαλε τη δίκη του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιάλεια με διεθνές ένταλμα για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία το 1999. Μαζί του συνελήφθησαν ο πατέρας και η σύντροφός του για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ ο ίδιος κατηγορείται επίσης για πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία. Και οι τρεις θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι τη νέα δικάσιμο την Τετάρτη.

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Τζέιμς Δαλαμάγκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναβλήθηκε η δίκη του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο, ο οποίος συνελήφθη βάσει διεθνούς εντάλματος για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία. Μέχρι τη νέα δικάσιμο την Τετάρτη, ο ίδιος, ο πατέρας και η σύντροφός του θα παραμείνουν κρατούμενοι.
  • Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία, ενώ ο πατέρας και η σύντροφός του για υπόθαλψη εγκληματία. Ο 56χρονος ζούσε επί 18 χρόνια στην Αιγιάλεια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.
  • Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία, σχετικά με υπόθεση δολοφονίας Έλληνα ομογενή το 1999. Την απόφαση για την έκδοσή του θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Δικαστήριο Αιγίου αποφάσισε το μεσημέρι την αναβολή της υπόθεσης του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιάλεια βάσει διεθνούς εντάλματος για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία.

Οι αρχές συνέλαβαν μαζί του τον πατέρα και τη σύντροφό του, οι οποίοι οδηγήθηκαν επίσης στο Αυτόφωρο. Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, και οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Ο 56χρονος κατηγορείται για πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία, ενώ ο πατέρας και η σύντροφός του κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ζούσε επί 18 χρόνια στην Αιγιάλεια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Το πρωί της Δευτέρας, ο 56χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία για την υπόθεση δολοφονίας Έλληνα ομογενή το 1999.

Την απόφαση για την έκδοσή του θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.

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