Αίγιο: Αναβολή στη δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Κρατούμενος μαζί με τον πατέρα και την σύντροφό του

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Το Δικαστήριο Αιγίου αποφάσισε το μεσημέρι την αναβολή της υπόθεσης του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιάλεια βάσει διεθνούς εντάλματος για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία.

Οι αρχές συνέλαβαν μαζί του τον πατέρα και τη σύντροφό του, οι οποίοι οδηγήθηκαν επίσης στο Αυτόφωρο. Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, και οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Ο 56χρονος κατηγορείται για πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία, ενώ ο πατέρας και η σύντροφός του κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ζούσε επί 18 χρόνια στην Αιγιάλεια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Το πρωί της Δευτέρας, ο 56χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία για την υπόθεση δολοφονίας Έλληνα ομογενή το 1999.

Την απόφαση για την έκδοσή του θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.