Παύλος Μαρινάκης: Πώς σχολίασε την παραίτηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ερώτηση για την σημερινή παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6).

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε για την εικόνα που υπάρχει στην κυβέρνηση σχετικά με την παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη.

«Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη είναι για τους λόγους που αναφέρει εκείνος, για προσωπικούς λόγους, και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πέραν όσων αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους στην επιστολή του και σημειώνοντας ότι «έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου». Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έγινε δεκτή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.