ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Ευθύμιου Μπακογιάννη: «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητά άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, συνδέοντάς την με καταγγελίες για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου φέρονται να εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα. Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι η επίκληση "προσωπικών λόγων" δεν κλείνει το θέμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητά άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου φέρεται να εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Ευθύμιου Μπακογιάννη.
  • Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έρχεται μετά την παραίτηση του κ. Μπακογιάννη, με το κόμμα να τονίζει ότι «η παραίτηση με την επίκληση “προσωπικών λόγων” και “επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα” … δεν κλείνει το θέμα».
  • Από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι η παραπομπή εκ μέρους του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην παραίτηση «για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί».

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«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του για την παραίτηση του κ. Μπακογιάννη.

Παραιτήθηκε ο ΓΓ του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης

Όπως επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη, «η παραίτηση με την επίκληση “προσωπικών λόγων” και “επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα” και η παραπομπή εκ μέρους του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί».

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