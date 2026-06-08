Χανιά: 58χρονος χτύπησε με την πατερίτσα την 70χρονη σύντροφό του και εκείνη τού επιτέθηκε με μαχαίρι

Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ενός 70χρονου ζευγαριού σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, οδηγώντας στην κινητοποίηση των Αρχών. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 58χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα με πατερίτσα, ενώ εκείνη τον τραυμάτισε στο κεφάλι με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Το ζευγάρι έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές Αρχές
Τα τραύματά τους ήταν επιδερμικά, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις Πηγή:Zarpa news
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ μιας 70χρονης γυναίκας και ενός 58χρονου άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά.
  • Ο 58χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα με την πατερίτσα, ενώ εκείνη τον τραυμάτισε στο κεφάλι με μαχαίρι. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα αυξανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ ζευγαριού σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 70χρονη και ένας 58χρονος ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό, αλλά η κατάσταση ξέφυγε έπειτα από ένα σημείο.

Του επιτέθηκε με μαχαίρι

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 58χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα με την πατερίτσα που χρησιμοποιούσε, ενώ εκείνη αντέδρασε αρπάζοντας ένα μαχαίρι, με το οποίο τον τραυμάτισε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά τους ήταν επιπόλαια και δεν εμπνέουν ανησυχία.

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Την υπόθεση διερευνά η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών έντασης και βίας.

Αυξανόμενα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Το περιστατικό στα Χανιά, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι ακόμη και περιπτώσεις που αρχικά φαίνονται ως απλοί οικογενειακοί καβγάδες, μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις με τραυματισμούς και σοβαρές ποινικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.

Η Ελληνική Αστυνομία, καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν άμεσα περιστατικά βίας και να αναζητούν βοήθεια μέσω των διαθέσιμων δομών υποστήριξης, ώστε να αποτρέπονται κλιμακώσεις, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Πηγή: Zarpanews

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